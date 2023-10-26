"На вооружении у меня советы". Клопотенко рассказал, как детям полюбить есть овощи

Дети очень часто не любят есть овощи, а предпочитают сладости и выпечку. Очень важно подрастающему организму употреблять овощи, ведь в них содержится много витаминов.

Как сделать так, чтобы дети полюбили есть овощи, сообщает РБК-Украина (проект Styler)ссылаясь на публикацию в Instagram Евгения Клопотенка.

Как детям полюбить есть овощи

Кстати, сам кулинар признался, что в детстве совсем не любил есть овощи.

"Раньше я (как и большинство детей) не любил овощи. Но раньше уже кончилось. Теперь примеряю на себя роль борца с овоще-стереотипами и отгоняю от детей нелюбовь к моркови, томатам и петрушке с пастернаком. В вооружении у меня - топовые лайфхаки и рецепты", - сообщил известный шеф.

Так, Евгений поделился рабочими советами, как полюбить овощи.

Приготовьте яично-овощные мафины и подайте их с кетчупом. На завтрак или с собой в школу - идеально.

Запеченная в сухарях цветная капуста. С овощами, творогом и кетчупом.

"Это реально вкусно, такая тарелка будет очень разнообразна по цветам, вкусам, текстурам. Короче, будет нескучно", - отметил Клопотенко.

Также он рекомендует приготовить детям оладьи из брокколи с кетчупом.

"Многие не любят брокколи, но это потому, что не пробовали оладьи из них. Добавьте еще кетчуп и будет блюдо, которое как бы не овощи, а на самом деле овощи", - резюмировал кулинар.