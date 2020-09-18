У NASA оголосили про запуск українсько-американської ракети: що відомо про місію

Ракета-носій Antares (фото: nasa.gov)

Ракета Antares незабаром вирушить у свою 14-ту космічну місію

У NASA анонсували запуск українсько-американської ракети Antares з космічним кораблем Cygnus, щоб доставити на Міжнародну космічну станцію вантаж для астронавтів.

Початок місії з доставки вантажів CRS-14 компанії Northrop Grumman на космічну станцію заплановано на 30 вересня. Про це передали на сайті NASA.

У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США також розповіли, що запуск ракети-носія відбудеться з космодрому Воллопс в штаті Вірджинія. Старт намічений на 5:27 за Києвом. Запуск буде транслюватися в прямому ефірі.

Ракета Antares з кораблем Cygnus повинні доставити на МКС на орбіті близько 3630 кг вантажу та спеціального обладнання.

Це стане 14-м запуском ракети-носія, сконструйованої спільно американськими та українськими фахівцями.

Минулого разу до МКС ракету Antares з кораблем Cygnus відправляли 15 лютого.

У програмі були задіяні два чернігівські підприємства - ПАТ "ЧеЗаРа" і ТОВ "Датчикове підприємство "Завод РАПІД".

Головний розробник РН Antares - корпорація Orbital ATK (США). PH призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію, а також для запуску комерційних і державних космічних апаратів. Ракета-носій складається з двох ступенів і космічного буксира Cygnus (третій ступінь).

Українські державні підприємства космічної галузі створили основну конструкцію першого ступеня ракети.

Раніше повідомлялося, що в Україні створили інноваційний двигун для космічних перельотів - у Харкові вже почали тестувати нову систему охолодження для найбільшого супутника, який Європа виробляє на замовлення американської компанії SES.

Нагадаємо, що Україна планує почати запускати космічні ракети через 3-4 роки.