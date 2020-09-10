В Україні створили інноваційний двигун для космічних перельотів: у Маска такого немає

В Україні розробили іонно-плазмовий двигун для супутників (ілюстративне фото: pixabay.com)

Супутник з українським іонно-плазмовим двигуном хочуть вивести на орбіту на початку 2021 року

В Україні розробили і почали тестувати інноваційний іонно-плазмовий двигун, призначений для космічних польотів. Пристрій створили фахівці харківської компанії FED спільно з Національним аерокосмічним університетом ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

Це абсолютно нова система охолодження для найбільшого супутника, який Європа розробляє на замовлення американської компанії SES, розповів в інтерв'ю "Укрінформу" президент Асоціації "Укравіапром", голова правління АТ "ФЕД" Віктор Попов.

Супутник вже змонтований і зараз тестується, скоро його перебазуються на стартовий майданчик, де ведеться монтаж ракети. Планується, що виведення на орбіту відбудеться в кінці січня 2021-го.

Попов підкреслив, що для української компанії вихід у космос стане великим кроком.

"По-перше, тому що ми - українські наука і фірма - показали, що наш потенціал у галузі фундаментальних наук і виробництво конкурентоспроможні. Уявляєте, якщо американці і європейці прийшли до нас, в країну, в якій йде війна, то це вони зробили від безнадії. Тому що в них такого немає, вони це не створили. А ми змогли", - зазначив він.

Компанія вже бере участь у Європейському тендері на виготовлення 34 супутників.

"А взагалі наше завдання - дістатися до Ілона Маска, почати роботу з його компанією. І, думаю, у нас вийде", - додав Попов.

будуватимуть місячний селище, використовувати цю нашу систему охолодження, так як вона підходить не тільки для супутників, пояснив президент Асоціації "Укравіапром".

"Друге. Маск пропонує летіти на Марс, але тільки в одну сторону. Тому що сьогодні необхідні інші двигуни - не рідинні та твердопаливні. Іонно-плазмові. І ми разом з "ХАІ" розробили такий двигун і відчуваємо зараз. Такі двигуни будуть потрібні не тільки для перельотів. От уявіть собі: маленький космічний "трактор", який прибирає сміття на навколоземній орбіті. Також необхідні апарати, на яких можна лагодити супутники. Вп, з орбіти на орбіту. "Під'їхав", "підлікував" - і все ок! Як з електрикою: включив-вимкнув двигун з рідинним це неможливо", - розповів Попов.

Раніше повідомлялося, що Україна планує почати запускати космічні ракети через 3-4 роки. Голова Держкосмосу розповідав, що вони будуть запускатися за методом повітряного старту, який дозволить використовувати літак під час запуску.