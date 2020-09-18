В NASA объявили о запуске украинско-американской ракеты: что известно о миссии

Ракета-носитель Antares (фото: nasa.gov)

Ракета Antares вскоре отправится в свою 14-ю космическую миссию

В NASA анонсировали запуск украинско-американской ракеты Antares с космическим кораблем Cygnus, чтобы доставить на Международную космическую станцию груз для астронавтов.

Начало миссии по доставке грузов CRS-14 компании Northrop Grumman на космическую станцию запланировано на 30 сентября. Об этом передали на сайте NASA.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США также рассказали, что запуск ракеты-носителя состоится с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния. Старт намечен на 5:27 по киевскому времени. Запуск будет транслироваться в прямом эфире.

Ракета Antares с кораблем Cygnus должны доставить на МКС на орбите около 3630 кг груза и специального оборудования.

Это станет 14-м запуском ракеты-носителя, сконструированной совместно американскими и украинскими специалистами.

В прошлый раз к МКС ракету Antares с кораблем Cygnus отправляли 15 февраля.

В программе были задействованы два черниговские предприятия - ОАО "ЧеЗаРа" и ООО "Датчиковое предприятие "Завод РАПИД".

Главный разработчик РН Antares - корпорация Orbital ATK (США). Ракета предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию, а также для запуска коммерческих и государственных космических аппаратов. Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического буксира Cygnus (третья ступень).

Украинские государственные предприятия космической отрасли создали основную конструкцию первой ступени ракеты.

Ранее сообщалось, что в Украине создали инновационный двигатель для космических перелетов - в Харькове уже начали тестировать новую систему охлаждения для крупнейшего спутника, который Европа производит по заказу американской компании SES.

Напомним, что Украина планирует начать запускать космические ракеты через 3-4 года.