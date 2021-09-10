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Метро Києва попередило про можливі обмеження в роботі через карантин

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П'ятниця 10 вересня 2021 15:23
Метро Києва попередило про можливі обмеження в роботі через карантин Фото: в Києві через карантин можуть обмежувати роботу метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві метрополітен через карантин може працювати з обмеженнями на вхід. Такі обмеження запроваджуватимуть у пікові години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київський метрополітен".

Обмеження вводять, щоб уникнут скупчень людей на станціях в період карантину.

"Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій. Будь ласка, дотримуйтесь маскового режиму і оплачуйте безконтактно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 11 вересня, в Києві можуть обмежити роботу декількох станцій метро.

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