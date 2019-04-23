Як в Бердянську рятували китів: подробиці акції (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Активісти почистили пляж на узбережжі, де немає жодного контейнера для сміття

У Бердянську місцеві жителі провели екологічну акцію і прибрали сміття на узбережжі Азовського моря. У заході "Усвідомлене прибирання" взяли участь близько 50 небайдужих громадян, йдеться у сюжеті місцевого телеканалу TV5.

Найбільше на пляжі пластикового сміття, що особливо непокоїть жителів Бердянська.

"Вилки, ложки, пляшки, упаковки з-під чіпсів і напоїв... Хлопці, будь ласка, не робіть так. Все це потрапить у море, з моря це потрапить у шлунок риби, а риба потрапить до вас на стіл", - каже одна з учасниць акції.

У Бердянську мешканці провели акцію "Усвідомлене прибирання" (фото: скріншот)

За дві години їм вдалося зібрати кілька десятків мішків зі сміттям. Воно не попаде в море, і, як переконані активісти, врятує життя кита. Можливо, і не одного.

Активісти кажуть, що один такий мішок з пластиковим сміттям може стати причиною смерті кита (фото: скріншот)

"Наш пластик з рідних берегів Бердянська потрапляє у світовий океан. А пластик, це вже науково доведено, стає реальною причиною загибелі китів. Коли кит, засмоктуючи в себе воду, для того щоб підживитись дрібним планктоном, засмоктує і пластик. Й 6-7 кг пластику призводить до загибелі кита. Ну уявіть, величезний кит - це тонни, і 6 кілограм пластику... Ось це взяти будь-пакет - це цілий кит", - розповіла учасниця акції Наталія Кулик.

Учасники "Усвідомленої прибирання" готові продовжувати акцію в різних локаціях Бердянська (фото: скріншот)

Люди для проведення "Усвідомленого прибирання" вийшли на узбережжя, щоб після зимового сезону прибрати сміття і навести порядок в улюблених мальовничих місцях відпочинку. Ініціатором проведення акції стала художниця, яка зібрала через соцмережі десятки охочих прибрати сміття на локаціях, де його багато, а уваги комунальних служб - мало.

Активісти закликали не залишати після себе сміття (фото: скріншот)

Зокрема, невеликий пляж між 5-й дамбою і яхт-клубом є улюбленим місцем відпочинку жителів і гостей міста. Єдиний недолік - пляж не обладнаний, тут немає не тільки туалетів і роздягалень, але і контейнерів для збору сміття.

Відео: YouTube / Телеканал TV5

Як повідомлялося раніше, нещодавно в мережі показали чудові кадри - як виглядає Азовське море з космосу.

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