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Екозахисники заявили про екологічну проблему через пожежу в Нотр-Дамі

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 12:36
Екозахисники заявили про екологічну проблему через пожежу в Нотр-Дамі
Фото: пожежа в Нотр-Дамі (DominguezArjona / Twitter)

За словами екологів, під час пожежі розплавилися тонни свинцю, що становить загрозу

Екозахисники вимагають від французької влад провести знезараження собору Нотр-Дам де Парі, який постраждала від масштабної пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву французької організації екозахисників Robin des Bois.

У заяві йдеться, що під час пожежі розплавилися щонайменше 300 тонн свинцю, який був в елементах оздоблення шпилю Собору і на його даху.

"Після того, як розплавилися 300 тонн свинцю, який перебував в оздоблені шпилю Собору і на його даху, Нотр-Дам став зараженим майданчиком. На сьогоднішній день Собор являє собою купу токсичних відходів", - зазначили екологи.

Крім того, організація вимагає, щоб влада опублікувала інформацію про всі токсичні речовини, які залишилися після пожежі, та провести аналіз повітря у Парижі на вміст свинцю.

Нагадаємо, раніше настоятель собору Паризької Богоматері Патрік Шові припустив, що до пожежі в Нотр-Дам де Парі міг призвести якийсь збій в комп'ютерній системі. Про яку саме комп'ютерну систему йдеться він не уточнив.

Вже є кілька версій причини займання собору. Зокрема, пожежники вважають, що це сталося через роботи з реставрації будівлі. За версією прокуратури, свідоцтва навмисного підпалу собору Паризької Богоматері немає.

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