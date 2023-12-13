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Приготовить бутерброды с икрой можно по-новому: оригинальный лайфхак из сети

Среда 13 декабря 2023 18:18
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Приготовить бутерброды с икрой можно по-новому: оригинальный лайфхак из сети Как оригинально приготовить бутерброды с икрой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Новый год уже совсем скоро, поэтому пора подумать, как оригинально подать праздничные бутерброды. Бутерброды с икрой всегда в центре праздничного стола.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok.

Какой лайфхак стоит попробовать

Благодаря этому способу икра наглухо разместится на масле и ни одна икринка не отпадет. Автор лайфхака акцентирует наше внимание на тонком багете, чтобы бутерброды малы изысканный вид.

Важно помнить, что хлеб обязательно должен быть свежим, чтобы легче было делать углубление, а сливочное масло оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким.

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Лайфхак оригинальный звук - Sweet_lana

Как выбрать натуральную красную икру

Банка икры должны быть без механических повреждений и содержать четкую информацию. Старайтесь выбирать прозрачную банку, чтобы были видны икринки. Они должны быть одинакового цвета и размера.

К тому же следует взболтать икру. Если вы слышите булькающие звуки - икра может быть не очень свежей.

Купите икру, которой не больше трех месяцев - она считается самой вкусной.

Важно, что слишком низкая цена икры должна насторожить. Хранить икру при минусовой температуре можно 12 месяцев, если при плюсовой - 6 месяцев.

Если икринки слипаются и похожи на кашу - икра несвежая или ее неправильно хранили.

Раньше мы сообщали, кому нельзя есть красную икру и как правильно хранить деликатес, чтобы не отравиться.

Также мы писали, как отличить настоящую красную икру от подделки.

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приготування Новый год икра