Приготовить бутерброды с икрой можно по-новому: оригинальный лайфхак из сети
Новый год уже совсем скоро, поэтому пора подумать, как оригинально подать праздничные бутерброды. Бутерброды с икрой всегда в центре праздничного стола.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok.
Какой лайфхак стоит попробовать
Благодаря этому способу икра наглухо разместится на масле и ни одна икринка не отпадет. Автор лайфхака акцентирует наше внимание на тонком багете, чтобы бутерброды малы изысканный вид.
Важно помнить, что хлеб обязательно должен быть свежим, чтобы легче было делать углубление, а сливочное масло оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким.
@user47793008638470
Лайфхак оригинальный звук - Sweet_lana
Как выбрать натуральную красную икру
Банка икры должны быть без механических повреждений и содержать четкую информацию. Старайтесь выбирать прозрачную банку, чтобы были видны икринки. Они должны быть одинакового цвета и размера.
К тому же следует взболтать икру. Если вы слышите булькающие звуки - икра может быть не очень свежей.
Купите икру, которой не больше трех месяцев - она считается самой вкусной.
Важно, что слишком низкая цена икры должна насторожить. Хранить икру при минусовой температуре можно 12 месяцев, если при плюсовой - 6 месяцев.
Если икринки слипаются и похожи на кашу - икра несвежая или ее неправильно хранили.
Раньше мы сообщали, кому нельзя есть красную икру и как правильно хранить деликатес, чтобы не отравиться.
Также мы писали, как отличить настоящую красную икру от подделки.