В Ужгороде начали вручать повестки в тренажерных залах (видео)

В Ужгороде работники военкомата пришли в один из тренажерных залов, чтобы выписать повестки присутствующим там мужчинам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию видео в группе "Військовий кур'єр" в Telegram .

Что известно об инциденте

На видео видно, как несколько военных в спортзале пытаются вручить повестки мужчинам. При этом присутствующие спокойно отреагировали на приход военных. Никаких ссор или агрессивных разговоров со стороны работников ТЦК не были зафиксированы.

Фото и видео со спортзала, снятые во время визита сотрудников военкомата, опубликовали потом местные жители в соцсетях. Пока неизвестно, это единичный случай, или такое вручение повесток станет регулярной практикой.

Добавим, что украинцы восприняли эту новость неоднозначно. Некоторые поддержали такие действия военкомов и даже призывали к мобилизационным рейдам в Буковеле и Яремче на Новый год.

Реакция украинцев на раздачу повесток в тренажерных залах (скриншот)