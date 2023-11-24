Получил повестку и сразу на фронт? В ВСУ развенчали главный миф по мобилизации
После получения повестки военнообязанного не отправляют сразу на фронт, где идут ожесточенные бои. Если мужчина оказался годным для службы, сначала он проходит военную подготовку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.
"Русская пропаганда делает все, чтобы посеять панику и украинцы почему-то думают, что вручают первую повестку и сразу на фронт. Нет. Это совершенно не так", - сказал Фитьо.
Он пояснил, что первая повестка вручается военнообязанному гражданину в возрасте от 18 до 60 лет для уточнения его военно-учетных данных.
По такой повестке он должен явиться в свой ТЦК и СП, пройти медосмотр для того, чтобы выяснить, пригоден ли он по состоянию здоровья проходить военную службу по мобилизации. Также необходимо предоставить весь пакет документов о: специальности, образовании, семейном положении, наличии/отсутствии причин для получения отсрочки.
Если у военнообязанного есть причины для отсрочки, то он предоставляет все эти документы и в соответствии с мобилизацией он не привлекается.
В то же время, если есть жалобы на здоровье и мужчину признают ограниченно пригодным, то таких людей могут призвать, но при необходимости и для прохождения службы в тылу.
"Когда же военнообязанный мужчина прошел медицинское освидетельствование, предоставил все необходимые документы и у него нет причин для получения отсрочки, здоровье позволяет проходить военную службу по мобилизации и только при необходимости его профессии ему тогда уже дают вторую повестку. Это может быть в определенном периоде времени", - объяснил Фитьо.
То есть, по его словам, вторая повестка - это когда военнообязанного вызывают по мобилизационному распоряжению. Согласно которому военнообязанный направляется в учебный центр. Где он проходит обучение от одного месяца.
"Это базовая военная подготовка профессии стрелка. Если же профессия сложнее, например, оператор-наводчик или оператор дронов, то обучение увеличивается в количестве пропорционально программе, это может быть один месяц, два или три", - добавил начальник службы по связям с общественностью.
Он напомнил, что также учения проходят за границей - в Британии, Германии, Испании и других странах-партнерах.
"Только после этого, как состоялось согласование, обучение, то военнослужащий мобилизованный отправляется в свое подразделение", - отметил Фитьо.
Мобилизация в Украине
Напомним, мобилизация в Украине началась после того, как российские оккупанты вторглись на территорию нашей страны.
Последнее время в нескольких регионах заявили об усилении мобилизации. В частности, в Херсонской области полиции отдали поручение активизировать розыск военнообязанных мужчин.
Также во Львовской области работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязали проверять документы у военнообязанных.
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