В Ужгороді злодій у медлабораторії забрав пожертви для хворої дитини: карма наздогнала миттєво

В Ужгороді злодій забрався в медичну лабораторію з метою поживи, але в підсумку не зміг вибратися із закритої будівлі, і сам подзвонив до поліції, звернувшись за допомогою.

Про інцидент передали в Управлінні поліції охорони в Закарпатській області в Facebook .

Правоохоронці з іронією охрестили зловмисника "ілюзіоністом Гаррі Гудіні по-ужгородськи".

Як з'ясувалося, хлопець вдень пробрався в медлабораторії в туалет і очікував, поки всі працівники розійдуться по домівках, а сам він зможе "залишитися наодинці з касою".

"Після закриття медлабораторії хлопець вийшов з підпілля і відправився зламувати двері бухгалтерії, забравши 7500 грн. Вже на виході хлопець помітив ящик з пожертвувань важкохворої дитини і забрав всі кошти", - йдеться в публікації.

Далі історія стала набирати обертів - перед зловмисником постало нове завдання: "Як вийти з награбованим добром?"

"Хлопець довго намагався вибратися із приміщення і помітив на дверях наліпку "Об'єкт під охороною" поліції охорони і вирішив зателефонувати за вказаним номером, щоб його звільнили", - розповіли правоохоронці.

Для з'ясування всіх обставин була викликана слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції. Злодюжку затримали.

В Ужгороді затримали злодія, який "застряг" у медлабораторії на місці злочину (фото: facebook.com/guard.np.Zakarpattia)