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У Києві зухвалий грабіжник намагався обчистити авто, але його наздогнала карма (фото)

Київ, Середа 22 липня 2020 16:16
У Києві зухвалий грабіжник намагався обчистити авто, але його наздогнала карма (фото)
У Києві злодій застряг при спробі пограбування авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві затримали грабіжника-невдаху

У Києві грабіжник вирішив обчистити авто і викрасти з салону панель до автомагнітоли та планшет. Зловмисник розбив цеглою скло і потягнувся за "здобиччю" - але застряг між дверцятами машини і стіною, біля якої вона була припаркована.

Горе-крадія затримали правоохоронці, які прибули на місце виклику після дзвінка очевидця інциденту. Про це 22 липня передали у відділі комунікації поліції Києва у Facebook.

Пригода сталася на вулиці Олени Теліги серед білого дня. Патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції виявили по прибуттю зловмисника, який витягнути техніку з авто так і не зміг та ніяк не міг вибратися з несподіваної пастки.

"Копи" витягли чоловіка з "полону" та арештували.

Зловмисником виявився 42-річний уродженець Донецької області, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 год. 3 ст. 185 (незакінчений замах на крадіжку) Кримінального кодексу. Тепер йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Рішенням суду горе-грабіжника відправили на нічний домашній арешт.

У Києві зухвалий грабіжник намагався обчистити авто, але його наздогнала карма (фото)У Києві зухвалий грабіжник намагався обчистити авто, але його наздогнала карма (фото)У Києві зухвалий грабіжник намагався обчистити авто, але його наздогнала карма (фото)

У Києві грабіжник застряг, намагаючись обчистити авто (Фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва молоді злодійки нахабно "чистили кишені" перехожих.

Нагадаємо, що МВС створює базу даних кишенькових злодіїв і автомобільних злодіїв.

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