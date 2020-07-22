У Києві зухвалий грабіжник намагався обчистити авто, але його наздогнала карма (фото)

У Києві злодій застряг при спробі пограбування авто (колаж РБК-Україна)

У Києві затримали грабіжника-невдаху

У Києві грабіжник вирішив обчистити авто і викрасти з салону панель до автомагнітоли та планшет. Зловмисник розбив цеглою скло і потягнувся за "здобиччю" - але застряг між дверцятами машини і стіною, біля якої вона була припаркована.

Горе-крадія затримали правоохоронці, які прибули на місце виклику після дзвінка очевидця інциденту. Про це 22 липня передали у відділі комунікації поліції Києва у Facebook.

Пригода сталася на вулиці Олени Теліги серед білого дня. Патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції виявили по прибуттю зловмисника, який витягнути техніку з авто так і не зміг та ніяк не міг вибратися з несподіваної пастки.

"Копи" витягли чоловіка з "полону" та арештували.

Зловмисником виявився 42-річний уродженець Донецької області, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Чоловікові повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 год. 3 ст. 185 (незакінчений замах на крадіжку) Кримінального кодексу. Тепер йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Рішенням суду горе-грабіжника відправили на нічний домашній арешт.

У Києві грабіжник застряг, намагаючись обчистити авто (Фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва молоді злодійки нахабно "чистили кишені" перехожих.

Нагадаємо, що МВС створює базу даних кишенькових злодіїв і автомобільних злодіїв.