Під Запоріжжям Підлітки задумали викрадення дитини заради лайків у соцмережі: ми дітей крадемо
У Запорізькій області троє підлітків вирішили викрасти 12-річну дитину заради лайків у соцмережі.
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Як все сталося
Патрульним Кушугумської територіальної громади повідомили про те, що невідомі на чорному кросовері злякали 12-річного хлопчика, який йшов уздовж дороги. Вони пропонували його підвезти.
Поліцейські встановили, де знаходиться авто. У машині знаходилися троє підлітків у віці 16-17 років і ще один 18-річний юнак.
Їх доставили в поліцейську дільницю і викликали на місце їх батьків. Правозахисники встановили, що юнаки запропонували підвезти 12-річного підлітка для розваги, а свої відеозаписи хотіли розмістити в соціальній мережі.
З батьками і підлітками поговорили у відділенні і сказали, що їм загрожує.
"Щодо хлопця, який знімав відео та злякав дитину, складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Щодо 17 - річного водія, який перебував за кермом батьківської іномарки без водійського посвідчення, складено протокол за ч.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП", - розповіла речник поліції Запорізької області Олена Лебединська.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.
"Ми дітей крадемо", - каже один з підлітків.
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