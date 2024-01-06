Вот какие биодобавки лучше не принимать, чтобы не навредить своему здоровью

Несмотря на постоянные предостережения врачей среди украинцев до сих пор остается популярной практика приема поливитаминов для улучшения волос, кожи и ногтей, или биодобавок, которые якобы должны укрепить здоровье. Но есть ряд веществ, которые могут дать обратный эффект.

О том, каких биодобавок лучше избегать, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию CNBC .

Не стоит покупать добавки с биотином и коллагеном

Исследования показывают, что многие добавки для волос, кожи и ногтей содержат гораздо больше биотина, чем нужно нашему организму.

"Потребление слишком большого количества биотина может изменить результаты тестов при проверке щитовидной железы, сердечного тестирования и потенциально даже тестирования на витамин D", - объясняет дерматолог Ребекка Хартман.

Получение биотина и коллагена естественным путем через сбалансированное питание гораздо лучше и безопаснее способ получения этих витаминов. Эксперты рекомендуют есть продукты с высоким содержанием биотина и коллагена - фасоль, молочные продукты, яичные желтки.

Добавки магния не улучшат сон

По словам клинического психолога Шелби Гарриса, добавки магния не помогут вам заснуть, если у вас нет дефицита магния или вы не получаете его в достаточном количестве.

Избыток магния может отрицательно повлиять на здоровье и вызвать побочные эффекты, такие как нарушение сердечного ритма или проблемы с почками. Вместо того чтобы принимать добавки магния, получайте минерал из рациона, употребляя такие продукты, как шпинат, арахисовое масло и бананы.

Не всем нужно принимать поливитамины

Если вы едите правильную пищу и получаете витамины из рациона, вам не нужно принимать поливитамины, утверждает терапевт Элизабет Ко.

Средиземноморская диета, богатая фасолью, цельным зерном, свежими фруктами и овощами, может помочь вам получить эти питательные вещества. Веганы, вегетарианцы, люди с проблемами с желудком или дефицитом питательных веществ могут извлечь пользу от добавления поливитаминов в свой ежедневный режим.

Антивозрастной эффект таурина еще не доказан

Таурин - это аминокислота, которая естественным образом производится в организме человека. Сейчас ученые изучают ее эффекты против старения, поскольку было доказано, что таурин увеличивает продолжительность жизни мышей.

Медики отмечают, что лучшие методы против старения - это физические упражнения, особенно высокоинтенсивные с отягощениями, трижды в неделю и здоровый сон.

Добавки с витаминами С и D - не самое лучшее средство для укрепления иммунитета

Витамин С и витамин D могут помочь поддерживать функцию иммунной системы, но существует больше доказательств эффективности добавок витамина D, чем витамина C.

Согласно данным, эти добавки лучше работают для людей с дефицитом витамина C или D, заявляет инфекционист Майкл Бен-Адерет. Он советует здоровому человеку укреплять иммунитет, соблюдая здоровую сбалансированную диету, занимаясь спортом, предпочитая сон и проводя прививки.