В Узбекистане провели "спецоперацию" по снятию флага Украины с балкона. Местных взбесило "постыдное шоу" (фото)

В Узбекистане правоохранители провели целую "спецоперацию" по снятию флага Украины с балкона жителя Ташкента Реджепа Латипова, который с помощью сине-желтого флага решил высказать поддержку нашей стране в борьбе с российским оккупантом.

Детали этой истории, которую сами узбеки в соцсетях уже назвали "постыдным шоу", читайте в материале Styler.

С чего все началось

Инцидент произошел недавно в ЖК "Новомосковская" в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента среди белого дня.

По словам Реджепа, он в то время как раз находился с супругой в отпуске в Турции. Именно там его застал звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником уголовного розыска УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района.

Этот человек задавал вопросы о связях Реджепа с Украиной.

"Назвался, кажется, Мурадом, в звании майор. Он уточнил мою личность и спросил, являюсь ли я гражданином Украины. Я в ответ спросил, почему он задает такие вопросы. Он потом спрашивает: "Может, ваша жена украинка?" Нет. "Может, она там родилась?". Нет, она здесь родилась. Мы общались по Telegram. В общем, суть такова, что к ним поступил запрос или заявление о том, что на моем балконе висит флаг Украины", - цитирует Латипова "Газета.uz".

Фото: В Ташкенте полиция снимала флаг Украины

Интересно, что флаг на самом деле находился внутри балкона, который расположен во внутренней части двора, а не виден с улицы.

"Он спрашивает, почему висит флаг. Я говорю ему, что это мое личное дело. Он долго пытался выяснить, какие связи с Украиной… После этого в нашем внутридомовом чате я написал сообщение про донос и попросил жителей, кто пожаловался, обратиться ко мне лично. Тем более что полтора года висел флаг, то есть с марта 2022 года. Потом жители сообщили, что к нашему дому подъехали 3-4 машины правоохранителей, где-то 8-10 человек в форме, смотрят на мое окно", - рассказал он.

Соседи мужчины позже рассказали ему, что сначала к дому подъехала пожарная машина, однако длины лестницы не хватило, чтобы подняться до восьмого этажа. Через два часа приехал автомобиль МЧС с краном.

"Когда подъехала машина, мне позвонил представитель ТСЖ и сообщил, что сотрудники планируют снять флаг. Я спросил у сотрудника, в чем дело. Он говорит: "Мы должны снять флаг". Я спрашиваю: "Почему, на каком основании?" В ответ говорит: "Нам было такое указание, мы действуем на основе приказа". Я попросил отправить через Telegram фото приказа. Если это по закону, то не вопрос, претензий вообще нет. Они обещали выслать, но так и не выслали", - заявил Латипов.

Фото: Для снятия флага Украины с балкона вызвали МЧС

Почему Реджеп Латипов вывесил флаг Украины?

Реджеп родился в Черновцах, когда его отец проходил там срочную службу. Однако через три месяца семья уехала в Ташкент.

"Я там (в Украине - ред.) только родился, я считаю ее малой родиной. Меня очень многое связывает с Украиной, у меня там друзья. Часто туда приезжал. Но у меня нет гражданства Украины, я там только родился", - рассказал Реджеп.

До пандемии и войны он часто бывал в Украине и при этом у него "не было проблем в общении с людьми".

"У меня тоже много друзей в России. Нет вражды или ненависти к российским гражданам. Я просто ненавижу войну и проблемы, которые она создает. Моя позиция четкая: я против войны и поддерживаю Украину в этой войне", - говорит он.

Флаг Украины, из-за которого и была проведена эта "спецоперация" узбекскими правоохранителями, ему прислали друзья из Киева.

"Здесь вопрос поддержки моих друзей, потому что мои друзья жили в городе Бровары, и я до сих пор не знаю, живы они или нет. В Броварах были российские войска, не так, как в Буче, но очень так сильно переворошили. У меня до сих пор нет выхода на друзей. Надеюсь, что они просто уехали", - отметил он.

Фото: Реджеп Латипов

Этот инцидент Реджеп просто так не оставит. Он уже готовит заявление по поводу проникновения на его частную территорию.

Он также обратил внимание на неэффективное и расточительное использование ресурсов правоохранителей.

"На флаг столько ресурсов было задействовано. Я даже написал у себя в Instagram: "Ребята, слушайте, я не хочу вмешиваться в вашу работу, но неужели это стоило того? Эта "общевойсковая операция" заняла около 3-4 часов", - резюмировал он.

Добавим, что по информации аналитика Анвара Назира, в Узбекистане появилась "группа российских националистов", члены которой занимаются написанием жалоб на граждан, поддерживающих Украину.

"Сотрудники внутренних дел часто даже не рассматривают эти жалобы, просто вызывают людей и давят на них. Так и произошло. Мы были как гости в своем доме и не могли говорить", - рассказал активист изданию BBC.

Реакция соцсетей на снятие флага Украины с балкона

К слову, местных жителей тоже разозлили действия "копов". Этот инцидент они назвали "постыдным шоу".

Мы собрали несколько комментариев, в которых жители Узбекистана высказывают свое мнение по поводу действий властных структур своего государства: