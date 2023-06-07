В Узбекистане провели "спецоперацию" по снятию флага Украины с балкона. Местных взбесило "постыдное шоу" (фото)
В Узбекистане правоохранители провели целую "спецоперацию" по снятию флага Украины с балкона жителя Ташкента Реджепа Латипова, который с помощью сине-желтого флага решил высказать поддержку нашей стране в борьбе с российским оккупантом.
Детали этой истории, которую сами узбеки в соцсетях уже назвали "постыдным шоу", читайте в материале Styler.
С чего все началось
Инцидент произошел недавно в ЖК "Новомосковская" в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента среди белого дня.
По словам Реджепа, он в то время как раз находился с супругой в отпуске в Турции. Именно там его застал звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником уголовного розыска УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района.
Этот человек задавал вопросы о связях Реджепа с Украиной.
"Назвался, кажется, Мурадом, в звании майор. Он уточнил мою личность и спросил, являюсь ли я гражданином Украины. Я в ответ спросил, почему он задает такие вопросы. Он потом спрашивает: "Может, ваша жена украинка?" Нет. "Может, она там родилась?". Нет, она здесь родилась. Мы общались по Telegram. В общем, суть такова, что к ним поступил запрос или заявление о том, что на моем балконе висит флаг Украины", - цитирует Латипова "Газета.uz".
Фото: В Ташкенте полиция снимала флаг Украины
Интересно, что флаг на самом деле находился внутри балкона, который расположен во внутренней части двора, а не виден с улицы.
"Он спрашивает, почему висит флаг. Я говорю ему, что это мое личное дело. Он долго пытался выяснить, какие связи с Украиной… После этого в нашем внутридомовом чате я написал сообщение про донос и попросил жителей, кто пожаловался, обратиться ко мне лично. Тем более что полтора года висел флаг, то есть с марта 2022 года. Потом жители сообщили, что к нашему дому подъехали 3-4 машины правоохранителей, где-то 8-10 человек в форме, смотрят на мое окно", - рассказал он.
Соседи мужчины позже рассказали ему, что сначала к дому подъехала пожарная машина, однако длины лестницы не хватило, чтобы подняться до восьмого этажа. Через два часа приехал автомобиль МЧС с краном.
"Когда подъехала машина, мне позвонил представитель ТСЖ и сообщил, что сотрудники планируют снять флаг. Я спросил у сотрудника, в чем дело. Он говорит: "Мы должны снять флаг". Я спрашиваю: "Почему, на каком основании?" В ответ говорит: "Нам было такое указание, мы действуем на основе приказа". Я попросил отправить через Telegram фото приказа. Если это по закону, то не вопрос, претензий вообще нет. Они обещали выслать, но так и не выслали", - заявил Латипов.
Фото: Для снятия флага Украины с балкона вызвали МЧС
Почему Реджеп Латипов вывесил флаг Украины?
Реджеп родился в Черновцах, когда его отец проходил там срочную службу. Однако через три месяца семья уехала в Ташкент.
"Я там (в Украине - ред.) только родился, я считаю ее малой родиной. Меня очень многое связывает с Украиной, у меня там друзья. Часто туда приезжал. Но у меня нет гражданства Украины, я там только родился", - рассказал Реджеп.
До пандемии и войны он часто бывал в Украине и при этом у него "не было проблем в общении с людьми".
"У меня тоже много друзей в России. Нет вражды или ненависти к российским гражданам. Я просто ненавижу войну и проблемы, которые она создает. Моя позиция четкая: я против войны и поддерживаю Украину в этой войне", - говорит он.
Флаг Украины, из-за которого и была проведена эта "спецоперация" узбекскими правоохранителями, ему прислали друзья из Киева.
"Здесь вопрос поддержки моих друзей, потому что мои друзья жили в городе Бровары, и я до сих пор не знаю, живы они или нет. В Броварах были российские войска, не так, как в Буче, но очень так сильно переворошили. У меня до сих пор нет выхода на друзей. Надеюсь, что они просто уехали", - отметил он.
Фото: Реджеп Латипов
Этот инцидент Реджеп просто так не оставит. Он уже готовит заявление по поводу проникновения на его частную территорию.
Он также обратил внимание на неэффективное и расточительное использование ресурсов правоохранителей.
"На флаг столько ресурсов было задействовано. Я даже написал у себя в Instagram: "Ребята, слушайте, я не хочу вмешиваться в вашу работу, но неужели это стоило того? Эта "общевойсковая операция" заняла около 3-4 часов", - резюмировал он.
Добавим, что по информации аналитика Анвара Назира, в Узбекистане появилась "группа российских националистов", члены которой занимаются написанием жалоб на граждан, поддерживающих Украину.
"Сотрудники внутренних дел часто даже не рассматривают эти жалобы, просто вызывают людей и давят на них. Так и произошло. Мы были как гости в своем доме и не могли говорить", - рассказал активист изданию BBC.
Реакция соцсетей на снятие флага Украины с балкона
К слову, местных жителей тоже разозлили действия "копов". Этот инцидент они назвали "постыдным шоу".
Мы собрали несколько комментариев, в которых жители Узбекистана высказывают свое мнение по поводу действий властных структур своего государства:
- Да уж... Вот вам и воспетые свободы и права человека
- Интересно, а за российский флаг тоже бы гоняли столько народа и техники? Я хожу с сине-желтыми ленточками на сумке - меня тоже могут остановить правоохранительные органы и поинтересоваться, что меня связывает с Украиной? А если я вывешу флаг Италии в знак любви к итальянской опере, будет ли это нарушением? В России вон уже сине-желтые скамейки около домов перекрашивают. Мы тоже будем двигаться в сторону маразма? Как говорится, лучи поддержки Реджепу Латипову!
- У каждой гостиницы висят флаги иностранных государств, почему бы их тоже не снять?!
- Считаю возмутительным дрейф наших госструктур в сторону идеологической поддержки агрессивного путинского режима, тем более путем вторжения на территорию частной собственности. Слава Украине!
- На каком основании был снят флаг? Это не поддается ни одному закону. Проникновение на частную территорию и проявление неуважения к флагу другой страны. Видимо, кто-то яростный украинофоб.
- Застройщики избивают людей: никого. Пилят деревья: никого. Насилуют женщин: никого. Сбивают детей: никого. Флаг Украины: У НАС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ, ВЫСЫЛАЙТЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ!
- Где в Ташкенте можно купить украинский флаг?
- Думаю, это только повысит популярность и увеличит желание еще большего числа людей выразить свою гражданскую позицию относительно поддержки Украины. А от того, куда катится страна в тесных объятиях с путинским режимом, просто тошно.
- Позорники! Больше в городе проблем нету? Нашли флаг дружественного государства и действительно устроили мини-спецоперацию! С таким бы рвением лучше защищали деревья, или чинили дырявый асфальт!
- Украина пострадавшая сторона, ее флаг не символ агрессии. Кажется, наши руководствуются не логикой, а российской пропагандой.
Кстати, ранее мы писали о том, что россиянка в США написала на гараже "Бахмут - наш" и за это поплатилась.
А также мы рассказывали о том, что в Москве напали на девушку из-за футболки с украинским флагом.