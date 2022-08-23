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УЗ запустила вже другий двоповерховий поїзд: де він курсує і як виглядає

Укрзалізниця запустила другий двоповерховий поїзд Skoda (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця 23 серпня запустила вже другий двоповерховий поїзд Skoda, який в тестовому режимі курсуватиме на маршруті №755/756 Київ - Рівне - Луцьк.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"З 23 серпня в тестовому режимі поїзд курсуватиме на маршруті Київ - Рівне - Луцьк. Це буде перший швидкісний маршрут, який з’єднає Рівне та Луцьк зі столицею України", - говориться в повідомленні.

За яким графіком курсуватиме поїзд

З Києва поїзд щодня, крім середи, о 07:25, прибуватиме в Рівне об 11:54 та до Луцька о 13:12.

У зворотному напрямку поїзд теж курсуватиме щодня, крім середи. Вирушатиме з Луцька о 15:20, з Рівного о 16:25 та прибуватиме до Києва о 20:42.

Двоповерховий поїзд дозволить збільшити пасажиропотік (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Запуск був відкладений через війну

Ще 30 грудня 2021 року було відправлено у перший рейс після відновлення аналогічний поїзд за маршрутом №747 Київ - Львів.

Другий поїзд планували випустити з ремонту в першій половині 2022 року, але війна внесла корективи в плани залізничників.

А ось так виглядав перший поїзд, запущений минулого року:

Поїзд Skoda, запущений 30 грудня 2021 (фото: uz.gov.ua)

Раніше ми писали, що у поїздах Укрзалізниці запускають приємний безплатний бонус до подорожей.

Також повідомлялося, що УЗ запустила свій мобільний додаток.

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Укрзалізниця