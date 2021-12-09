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"Укрзалізниця" з 10 грудня підніме вартість квитків для пасажирів: на скільки

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 13:40
"Укрзалізниця" з 10 грудня підніме вартість квитків для пасажирів: на скільки Фото: УЗ піднімає ціни на квитки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

"Укрзалізниця" не передбачає жодних підвищень тарифів на пасажирські залізничні перевезення у 2022 році. Втім, у цьому році піднімуть ціни на 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт УЗ.

Цього року залізниця змінить комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків. Востаннє його переглядали у 2019 році, зазначили в УЗ.

З 10 грудня 2021 року фіксований збір буде складати 30 гривень замість 22 грн. Також комісійний збір - 20 грн - буде включено до вартості квитків на експрес Київ - аеропорт Бориспіль. Таким чином, починаючи з завтрашнього дня квитки на експрес коштуватимуть 100 гривень.

"Попри те, що зміна вартості квитків для пасажирів буде вкрай незначною - в середньому збільшиться лише на 3 %, для АТ "Укрзалізниця" таке підвищення дасть орієнтовно 6 млн гривень на місяць додаткових доходів", - йдеться у повідомленні.

Також залізниця зменшує розмір комісійного збору за резервування квитків для групових замовлень. Відтепер вартість резервування місць в разі бронювання квитків для групи кількістю більше 30 осіб становитиме 50 гривень з дорослого пасажира та 35 гривень з осіб віком до 18 років.

Ціни на квитки у 2022 році не підніматимуть

У 2022 році планують новий підхід до формування цін на квитки у залежності від різних факторів, зокрема:

  • популярності напрямку,
  • часу придбання проїзного документа.

"Додаткові доходи компанія в наступному році планує отримати від підвищення ефективності закупівель та економії на кінцевій ціні, реалізації непрофільних активів та ін., але в жодному разі не від підвищення вартості квитків", - йдеться у повідомленні.

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Укрзалізниця
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