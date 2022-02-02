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В УЗ показали новенькі купейні вагони: там є кулер, кондиціонер і багато іншого (фото)

Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця отримала у своє розпорядження п'ять новеньких купейних вагонів. Всі вони куплені за рахунок коштів з державного бюджету.

Про це повідомила прес-служба УЗ в Facebook.

Де курсуватимуть нові вагони

Ці вагони, а також 2 вагони типу СВ, отримані в минулій партії, курсуватимуть у складі поїзда №15/16 Харків – Рахів.

Чим відрізняються нові вагони

  • Додані контрастні маркування для людей з порушеннями зору;
  • Встановлено додатковий пульт управління освітленням в купе;
  • Тестуються безконтактні сенсорні кнопки зливу в туалеті.

Крім того, вагони вже традиційно обладнані кондиціонером, кулером з питною водою, сигналізацією дверей купе, індикатором зайнятості туалетів і кнопкою виклику провідника.

Вагони мають збільшений об'єм багажного відділення і обладнані системами відеоспостереження в загальних зонах вагонів, вакуумними туалетами, пеленальними столиками, розетками і USB-портами біля кожного місця.

Нагадаємо, в кінці 2021 року УЗ з випередженням графіка отримала від виробника 20 нових пасажирських вагонів — 15 купейних і 5 вагонів типу СВ, що курсують на маршруті 5/6 Маріуполь-Рахів і 77/78 Харків-Маріуполь.

За угодою з ПАТ КВБЗ до липня 2022 року УЗ отримає ще 31 купейний вагон, 7 вагонів СВ, 20 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів з купе начальника поїзда і можливістю перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі.

В УЗ показали нові вагони (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що Укрзалізниця підклала пасажиру "зайця" у відсік для валіз.

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Укрзалізниця