В УЗ показали новенькие купейные вагоны: там есть кулер, кондиционер и многое другое (фото)

Где будут курсировать новые вагоны

Эти вагоны, а также 2 вагона типа СВ, полученные в прошлой партии, будут курсировать в составе поезда №15/16 Харьков – Рахов.

Чем отличаются новые вагоны

Добавлены контрастные маркировки для людей с нарушениями зрения;

Установлен дополнительный пульт управления освещением в купе;

Тестируются бесконтактные сенсорные кнопки слива в туалете.

Кроме того, вагоны уже традиционно оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией дверей купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника.

Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.

Напомним, в конце 2021 года УЗ с опережением графика получила от производителя 20 новых пассажирских вагонов — 15 купейных и 5 вагонов типа СВ, курсирующих на маршруте 5/6 Мариуполь-Рахив и 77/78 Харьков-Мариуполь.

По соглашению с ПАО КВСЗ до июля 2022 года УЗ получит еще 31 купейный вагон, 7 вагонов СВ, 20 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и возможностью перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.

В УЗ показали новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)