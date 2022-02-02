UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В УЗ показали новенькие купейные вагоны: там есть кулер, кондиционер и многое другое (фото)

Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця получила в свое распоряжение пять новеньких купейных вагонов. Все они куплены за счет средств из государственного бюджета.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Facebook.

Где будут курсировать новые вагоны

Эти вагоны, а также 2 вагона типа СВ, полученные в прошлой партии, будут курсировать в составе поезда №15/16 Харьков – Рахов.

Чем отличаются новые вагоны

  • Добавлены контрастные маркировки для людей с нарушениями зрения;
  • Установлен дополнительный пульт управления освещением в купе;
  • Тестируются бесконтактные сенсорные кнопки слива в туалете.

Кроме того, вагоны уже традиционно оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией дверей купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника.

Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.

Напомним, в конце 2021 года УЗ с опережением графика получила от производителя 20 новых пассажирских вагонов — 15 купейных и 5 вагонов типа СВ, курсирующих на маршруте 5/6 Мариуполь-Рахив и 77/78 Харьков-Мариуполь.

По соглашению с ПАО КВСЗ до июля 2022 года УЗ получит еще 31 купейный вагон, 7 вагонов СВ, 20 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов с купе начальника поезда и возможностью перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.

В УЗ показали новые вагоны (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, что Укрзализныця подложила пассажиру "зайца" в отсек для чемоданов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця