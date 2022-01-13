Укрзалізниця підклала пасажиру "зайця" у відсік для валіз: деталі скандалу
Укрзалізниця знову потрапила в скандал з вугіллям у відсіку для перевезення багажу. Такий неприємний сюрприз виявив пасажир, який вирішив покласти свої речі в призначене для цього місце.
Про це розповів в Facebook Антон Панчук, який нещодавно скористався послугами перевізника.
"Коли хотів покласти рюкзак, а там зайцем їде вугілля. Укрзалізниця, у вас вугілля їздить без квитків у пасажирських вагонах!" - написав він.
Як з'ясувалося з коментарів, інцидент трапився в поїзді Маріуполь - Львів.
Користувачі мережі в коментарях поіронізували над сервісом перевізника, зазначивши, що таке відбувається нерідко.
- Це Санта Клаус їхав. Неслухняним діткам залишив.
- Так це ж бонус.
- Друже, може ти в військовий потяг сів?
- Акція, вугілля в кожен багаж! Набридли чисті речі? Ми допоможемо їх забруднити!
Зазначимо, що прес-служба компанії швидко відреагувала на звернення, пообіцявши розібратися в ситуації.
"Щиро вибачаємося за негативний досвід, який ви отримали від цієї подорожі залізницею. Дозвольте нам розібратися в ситуації і виправитися. Будемо вдячні за більш детальну інформацію про вашу подорож: номер поїзда, вагон, місце і дату поїздки (можна відправити нам в особисті повідомлення)!" - написали представники Укрзалізниці.
Відзначимо, що перевезення вугілля в багажному відсіку для УЗ, схоже, справа звична. Зовсім нещодавно стався подібний випадок.
Тоді провідниця пояснила, що таким чином зберігається пальне для опалення вагона, а пасажирці запропонувала пакет для її багажу.