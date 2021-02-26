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УЗ готує ще один подарунок українцям після подорожчання квитків

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 15:28
УЗ готує ще один подарунок українцям після подорожчання квитків Укрзалізниця придумала нововведення (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця після подорожчання квитків приготувала українцям ще один сюрприз. Тепер УЗ планує ввести ланчі в поїздах далекого прямування.

Таке нововведення планується в поїздах "Інтерсіті +", повідомила прес-служба компанії з посиланням на в. о. члена правління УЗ, директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського.

"Ми хочемо, щоб пасажири "проголосували шлунками", що називається. Тому найближчим часом слід очікувати масштабування програми якісного бортового харчування", - сказав Перцовський.

Також зараз компанія шукає технологічні можливості для впровадження інтернету в поїздах.

За словами Перцовського, УЗ в партнерстві з компанією SweetTV реалізує проміжний проект, який дає пасажирам поїздів доступ до фільмотеки з близько 280 кінофільмів і мультфільмів з українською озвучкою.

Крім того, Укрзалізниця працює над так званим списком очікування, коли людина може підписатися на поїзд, якщо на нього немає місць, і отримати повідомлення, коли будуть відкриті для продажу місця в додатковому вагоні.

Наголошується, що компанія буде враховувати і побажання пасажирів по поліпшенню комфорту в поїздах. Зокрема, можливості індивідуального регулювання температури в купе, доступності USB-розеток, переходу на вакуумні туалети, збільшення місця для габаритного багажу, збільшення кількості камер відеоспостереження та адаптації спецкупе для маломобільних людей.

Як ми раніше писали, УЗ до 8 березня призначила додатковий поїзд "Київ - Харків".

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