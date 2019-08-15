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У Луганській області затримали нелегальних перевізників з "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події    15.08.2019 - 17:49
У Луганській області затримали нелегальних перевізників з "ЛНР"
Фото: СБУ заблокувала роботу нелегальних перевізників (ssu.gov.ua)

Обвинуваченим загрожує позбавлення волі до 9 років

У Луганській області заарештували перевізників, які займалися нелегальним перевезенням через державний кордон України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що нелегальний бізнес організували двоє мешканців непідконтрольного Україні Стаханова. Також для здійснення незаконних перевезень вони залучили вісім жителів Стаханова і Харкова як водіїв.

"Вони мали українські дозвільні документи для здійснення міжнародних перевезень з безстроковим терміном дії. Пізніше ділки зареєструвалися як суб'єкти господарювання у так званій "ЛНР". Податки і збори зловмисники платили в бюджет псевдореспублік", - йдеться в повідомленні.

Автобуси з пасажирами переправлялися в РФ через тимчасово непідконтрольні ділянки державного кордону. В'їжджали в Україну через пункти пропуску.

Організаторів звинувачують у порушенні ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Подібний випадок здійснення нелегальних перевезень пасажирів з "ЛНР" був заблокований СБУ в липні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Херсоні суд відмовився заарештовувати російське судно, яке доставляло паливо в Крим.

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