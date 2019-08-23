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У Луганській області жінка передавала розвіддані бойовикам "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події    23.08.2019 - 21:57
У Луганській області жінка передавала розвіддані бойовикам "ЛНР"
Ілюстративне фото (Уніан)

Бойовикам "ЛНР" передавалася інформація про українських військових

У Луганській області Служба безпеки повідомила підозра двом жінкам, які збирали і передавали розвіддані про силах операції Об'єднаних сил (ООС) бойовика "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що мешканка підконтрольної Україні території Луганської області збирала інформацію про силах і засобах українських силових структур і збройних сил.

"Отримані дані вона передавала іншій громадянці України - бойовику так званої 4 омсбр 2 АК "НМ" терористичної організації "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Обом жінкам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області пенсіонер збирав розвідувальну для спецслужб РФ. Розвіддані передавалися російському розвіднику, який працював під дипломатичним прикриттям в генконсульстві РФ у Львові.

Також повідомлялося, що з 23 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі режим припинення вогню не порушувався.

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