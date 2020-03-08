Іпотека 2020: які зміни чекають українців

Іпотека в 2020 році (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Відсоток на іпотеку в 2020 році може стати менше

Відсоток на іпотеку у 2020 році для українців може стати помітно менше, незважаючи на те, що в 2019 році, як і в 2018, кількість угод з іпотекою становить не більше 3% від усього обсягу проданих квартир.

Експерти пов'язують низьку популярність іпотечних кредитів з високими процентними ставками, які зараз досягають 25%. Про це пише "Сьогодні", посилаючись на експертів.

"На сьогоднішній день у нас найвищі ставки по іпотеці, що досягають 25-26% річних (при цьому вилка досить обширна в залежності від об'єкта нерухомості та терміну позики: від 13,5% до 22% при 30-відсотковому першому внеску терміном на 20 років)", - сказала директор з маркетингу Анжеліка Саакян.

Експерти повідомляють, що, купуючи нову квартиру українці переплачують занадто багато. Навіть за умови, що перший внесок складе 30%, а термін повернення буде близько 10 років - сума загальної переплати складе від 750 тисяч до мільйона гривень. Варто відзначити, що при збільшенні терміну повернення, сума переплати теж зросте: 25 років - 2,4 млн, а 30 років - 3 млн гривень.

Тим не менш, зниження ставок по іпотечному кредитуванню в 2020 році є однією з цілей і завдань уряду, який планує протягом цього року знизити ставки до 10%.

Але варто звернути увагу на думку експертів у даній сфері, які відзначають, що таке зниження вкрай малоймовірно. А розраховувати варто, скоріше, на 16-18%.

Нагадаємо, що пенсії в Україні в майбутньому хочуть перевести на накопичувальну систему, яка давно та успішно діє в розвинутих країнах.