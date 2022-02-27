УВС закликає закрити всі волонтерські чати: росіяни використовують їх у своїх цілях

Українська Волонтерська Служба закриває всі волонтерські чати. Зокрема, власників подібних груп закликали закрити доступ до публікацій усім, окрім перевірених осіб.
Про це йдеться на сторінці УВС.
Згідно з інформацією УВС, ворог переглядає всі чати. Росіяни використовують їх у своїх корисливих цілях, публікуючи інформацію про збір спорядження зокрема.
Також зазначили, що це небезпечно, адже багато росіян зайшли безпосередньо в міста у форматі диверсійних груп.
Окрім того, закриття чатів допоможе вберегти захисників України та мирне населення від обману.
До того ж в УВС пообіцяли згодом повідомити детальну інформацію про те, як діяти далі.
УВС закликає закрити всі волонтерські чати (t.me/VolunteerCountry)
Раніше ми повідомляли, що українці зібрали майже пів мільярда гривень допомоги армії.
Також ми писали, що переговори між Україною і Росією почнуться в найближчі години.