УВС закликає закрити всі волонтерські чати: росіяни використовують їх у своїх цілях

Згідно з інформацією УВС, ворог переглядає всі чати. Росіяни використовують їх у своїх корисливих цілях, публікуючи інформацію про збір спорядження зокрема.

Також зазначили, що це небезпечно, адже багато росіян зайшли безпосередньо в міста у форматі диверсійних груп.

Окрім того, закриття чатів допоможе вберегти захисників України та мирне населення від обману.

До того ж в УВС пообіцяли згодом повідомити детальну інформацію про те, як діяти далі.

УВС закликає закрити всі волонтерські чати (t.me/VolunteerCountry)