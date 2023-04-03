Вот как очистить потускневшие фары вашего авто: это копеечное средство заменит дорогую услугу в сервисе

Автомобильные фары со временем становятся тусклыми, выгорают и перестают светить ярко. А это необходимо для безопасного передвижение на машине в темное время суток или плохую погоду. В автосервисах обычно предлагают для очистки потускневших фар очень дорогие услуги - чистка с помощью специальных шлифовальных или полировальных машин.

Но избавиться от этой проблемы можно самостоятельно, с помощью копеечного средства. Как сделать такое средство для очистки потускневших фар - читайте в материале ниже.