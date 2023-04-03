Вот как очистить потускневшие фары вашего авто: это копеечное средство заменит дорогую услугу в сервисе
Автомобильные фары со временем становятся тусклыми, выгорают и перестают светить ярко. А это необходимо для безопасного передвижение на машине в темное время суток или плохую погоду.
В автосервисах обычно предлагают для очистки потускневших фар очень дорогие услуги - чистка с помощью специальных шлифовальных или полировальных машин.
Но избавиться от этой проблемы можно самостоятельно, с помощью копеечного средства. Как сделать такое средство для очистки потускневших фар - читайте в материале ниже.
Средство для очистки потускневших фар
Вам понадобится всего 4 ингредиента, которые точно есть практически в каждом доме.
- ¼ часть обычного куска мыла
- 3 столовые ложки зубной пасты
- сок половины лимона
- 1 столовая ложка пищевой соды
Как приготовить чистящее средство для фар
Кусок мыла натрите на мелкой терке или растворите под воздействием высоких температур. Потом добавьте в мыло зубную пасту, выдавите сок лимона и положите соду. Весь раствор хорошо вымешайте - до получения однородной массы.
Как использовать раствор для фар
Возьмите обычную губку для мытья посуды - вам понадобится жесткая сторона. Нанесите на нее пасту и протрите тщательно фару - можно натирать раствором несколько минут, если фара полностью потускнела.
Далее обработайте фару мягкой стороной губки. Можно на этом этапе добавить еще немного зубной пасты.
После обработки средством протрите фару чистым полотенцем или специальной мягкой тряпочкой для мойки автомобиля. Оцените результат - если фара не полностью отмылась, повторите процедуру еще раз.
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