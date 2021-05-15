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Качка з десятками каченят перекрила рух у Києві: миле відео

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Києва, Субота 15 травня 2021 15:30
Качка з десятками каченят перекрила рух у Києві: миле відео Фото: Качка з десятками каченят перекрила рух у Києві (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві на проспекті Лобановського (Голосіївський район) довелося перекривати автомобільний рух, щоб дати пройти сімейству качиних.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Качка з виводком каченятами вибігла на дорогу і стала лавірувати між автомобілями. Один з водіїв покинув авто і став зупиняти інші машини, щоб птахи успішно подолали вулицю.

На кадрах видно, що мама-качка і кілька десятків каченят знаходяться в небезпеці, але завдяки старанням чоловіка їм вдалося в цілості дістатися до місця призначення.

Ще однією перешкодою став високий бордюр, але підросли пташенята подолали його, смішно застрибуючи на підвищення

Цікаво, що це вже не перший випадок цього року, коли качине сімейство перекриває столичні вулиці. Нещодавно таке сталося на Виноградарі та набережній.

Відео: У Києві качки зупинили рух на вулиці (ТСН)

Раніше ми писали, що під Харковом діти врятували кота, який два тижні просидів у глибокій криниці.

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