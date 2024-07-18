Помогут расти или уничтожат урожай: лучшие и худшие "соседи" баклажанов

Кроме кислотности и содержания питательных веществ в почве, на урожайность любого растения - в частности, баклажана - влияют и растения-соседи. Ведь в то время как некоторые могут отогнать вредителей и обогатить участок, другие способствуют болезням и ухудшению урожая.

О том, какие растения можно и нельзя сажать с баклажанами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что можно сажать возле баклажанов

Хотя лучше не сажать баклажаны на участок, где до этого выращивались пасленовые, представители этой же семьи являются неплохими соседями. А некоторые цветы и травы своим ароматом отпугивают паразитов.

Фасоль

Баклажан и фасоль достаточно хорошо "ладят", не подавляя рост друг друга. Скорее наоборот - ведь фасоль улучшает качество почвы, обогащая ее азотом.

Лук

Не слишком приятный запах лука на самом деле делает его великолепным соседом для баклажанов.

Это растение отпугивает вредителей, поэтому поможет защитить урожай баклажанов от клещей и тли.

Базилик

Базилик не только придает ароматный аромат блюдам, но и нравится полезным насекомым, например, пчелам. Кроме того, считают, что базилик может улучшить вкус баклажанов.

Орегано

Орегано - еще одна классическая специя для приготовления, растения которой привлекают пчел. А вот насекомые-вредители обходят стороной орегано - и, соответственно, соседние овощные культуры.

Мята

Запах мяты нравится насекомым-опылителям, что положительно влияет на урожайность соседних растений.

Также мята отпугивает вредителей, таких как тля. Однако мята может агрессивно разрастаться, поэтому ее лучше выращивать в горшках, разместив их среди растений баклажанов.

Бархатцы

Бархатцы - не только красочное украшение сада или огорода. На самом деле у этого растения есть практические свойства - его запах отпугивает вредителей, в частности нематод, питающихся баклажанами.

В то же время бархатцы привлекают щитовок, которые уничтожают тлю.

Что не сажать рядом с баклажанами

Некоторые овощные культуры могут страдать одной и той же болезнью - или привлекать определенных вредителей.

Томаты

Что томаты, что баклажаны имеют общие заболевания - а также нередко страдают от одинаковых вредителей.

Таким образом, если одна из культур заболеет, можно потерять урожай и соседнего овоща. Кроме того, помидоры более устойчивы к засухе, и требуют больше света, чем баклажаны.

Картофель

Баклажан, как и картофель - любимая пища известного полосатого вредителя - колорадского жука.

Справиться с этим паразитом будет труднее, если он будет не на одном участке. Поэтому лучший вариант - избегать такого "соседства".

Перец

Хотя перец - не самый плохой сосед для баклажанов, а требования по уходу достаточно схожи, рекомендуют не сажать их слишком близко.

Минимальное расстояние между участками этих овощей должно составлять 70-80 см - тогда обе культуры будут хорошо развиваться.