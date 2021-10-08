На Волині спортсменці відмовили у допомозі: батько не тягнув канат на день села

У Підгайцівській ТГ Луцького району Волинської області юній спортсменці відмовились виділити матеріальну допомогу на змагання в Болгарії. Все через те, що її батько на день села відмовився тягнути канат.

Що сталося

Так, донька Поліна Ковирнова повинна була їхати змагання з ММА в Болгарію. Тому до громади батько звернувся з проханням, аби т виділили на змагання дитині матеріальну допомогу.

Однак, батько Сергій Ковирнов, який живе у села Піддубці, отримав відмову. Все через те, що у червні 2021 року чоловік не взяв участі у змаганнях до Дня громади. Також виконавчий комітет Підгайцівської територіальної громади навіть ухвалив відповідне рішення, в якому це вказав.

Рішення Підгайцівської територіальної громади (konkurent)

Наразі у громаді кажуть, що вони вже виправили ситуацію. Тому з вересня дівчині призначили 500 грн стипендії на місяць.

"Було свято нашої ТГ, і всі старости збирали команди. Староста громади попросив його виступити, на що чоловік відповів, що "це не наш рівень". Староста все розказав на виконкомі. Але, щоб ви знали, дитині все одно призначили премію 500 гривень щомісяця протягом року, тому вони там далеко не ображені. А повели вони себе відносно свого села, звісно, неправильно. Вони поводяться не патріотично", - розповів голова Підгайцівської територіальної громади Юрій Семенюк.

Зазначається, що Поліна Ковирнова – переможниця багатьох змагань, чемпіонка світу з чотирьох видів єдиноборств та має багато нагород з європейських та українських змагань. Тренує дівчинку батько.