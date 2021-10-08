ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

На Волині спортсменці відмовили у допомозі: батько не тягнув канат на день села

Новость на русском →
Волинська область, П'ятниця 08 жовтня 2021 08:25
На Волині спортсменці відмовили у допомозі: батько не тягнув канат на день села Спортсменці з Піддубців відмовили в допомозі (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Підгайцівській ТГ Луцького району Волинської області юній спортсменці відмовились виділити матеріальну допомогу на змагання в Болгарії. Все через те, що її батько на день села відмовився тягнути канат.

Про інцидент повідомляє "Конкурент".

Що сталося

Так, донька Поліна Ковирнова повинна була їхати змагання з ММА в Болгарію. Тому до громади батько звернувся з проханням, аби т виділили на змагання дитині матеріальну допомогу.

Однак, батько Сергій Ковирнов, який живе у села Піддубці, отримав відмову. Все через те, що у червні 2021 року чоловік не взяв участі у змаганнях до Дня громади. Також виконавчий комітет Підгайцівської територіальної громади навіть ухвалив відповідне рішення, в якому це вказав.

На Волині спортсменці відмовили у допомозі: батько не тягнув канат на день села

Рішення Підгайцівської територіальної громади (konkurent)

Наразі у громаді кажуть, що вони вже виправили ситуацію. Тому з вересня дівчині призначили 500 грн стипендії на місяць.

"Було свято нашої ТГ, і всі старости збирали команди. Староста громади попросив його виступити, на що чоловік відповів, що "це не наш рівень". Староста все розказав на виконкомі. Але, щоб ви знали, дитині все одно призначили премію 500 гривень щомісяця протягом року, тому вони там далеко не ображені. А повели вони себе відносно свого села, звісно, неправильно. Вони поводяться не патріотично", - розповів голова Підгайцівської територіальної громади Юрій Семенюк.

Зазначається, що Поліна Ковирнова – переможниця багатьох змагань, чемпіонка світу з чотирьох видів єдиноборств та має багато нагород з європейських та українських змагань. Тренує дівчинку батько.

Раніше ми повідомляли, що українські спортсмени завоювали дві медалі з вільної боротьби в Осло.

Також ми писали, що українські дайвери перемогли на чемпіонаті світу з фрідайвінгу.

Читайте РБК-Україна в Google News
соревнования
LITE
Свято 8 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 8 жовтня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати