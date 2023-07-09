Осторожнее в поездках и при общении с близкими: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июля

Гороскоп на середину июля обещает период, наполненный приятными новостями и событиями. Могут быть некоторые задержки в делах, а в сфере общения и личных отношений возможны недопонимания и конфликты, и неприятные разговоры.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 10 по 16 июля. Для кого этот период станет важным - читайте ниже.

Овен

Вас внезапно начнут преследовать мысли о прошлом и причиной тому станут люди, с которыми вы давно не общались. В работе придется вернуться к старым или незавершенным проектам.

Финансовая сфера будет стабильной, но крупные покупки стоит отложить. В личной сфере ностальгия причинит массу проблем, а склонность сравнивать может дать совершенно неожиданный результат.

Телец

Ожидается конфликтный период - как в профессиональной сфере, так и в личной. Возможно, придется отстаивать свои позиции на работе и желательно занять твердую и спокойную позицию, а не избегать противостояния.

Бюджет придется пересмотреть и распределить доходы и расходы по-новому. В личной сфере желание перемен будет очень сильным и это повлечет неожиданные события в жизни.

Близнецы

Неделя станет продуктивной в профессиональной сфере, и достижения получат материальное поощрения. Это позволит воплотить в реальность то, на что давно не хватало денег.

На выходные можно спланировать активный и насыщенный отдых, поездки и путешествия. Романтическая сфера порадует новыми знакомствами.

Рак

Вам звезды обещают активную неделю со множеством дел, поездок, перемещениями, встречами и решением множества задач. Динамичность событий будет зашкаливать и для Раков это станет своеобразным испытанием. А на выходных спокойного отдыха тоже не стоит ждать - режим многозадачности будет и в эти дни.

Семейные смогут отдохнуть в конце недели в кругу родных и друзей, а свободные от семейных уз отправятся в интересную поездку.

Лев

Новые хобби, интересы или увлечение захватят с головой. Львы в эти дни могут решить поменять работу, пуститься в "свободное плаванье", подняться по карьерной лестнице или даже полностью сменить всю сферу деятельности.

Материальная сфера будет радовать, возможны предложения по ее улучшению, которые потребуют больше сил на продолжительное время. Новые поклонники порадуют в конце недели.

Дева

Появится много вопросов, на которые будет сложно найти ответы. Возможно ощущение тупика, но поддаваться негативным эмоциям не стоит. К пятнице ситуация начнет улучшаться, могут быть интересные предложения о работе.

На выходных постарайтесь снизить физические и моральные нагрузки. Проведите время с самыми близкими людьми, получите хорошие эмоции и восстановите силы.

Весы

Вам придется избавиться от каких-то зависимостей - вредные привычки, токсичные отношения, внутренние конфликты. Избежать этого процесса не получится, поэтому стоит направить все силы на решение задачи. Результат порадует всех, кто решил изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Во второй половине недели могут быть финансовые вопросы. Романтическая сфера порадует - у одиноких есть шанс весело и незабываемо провести выходные.

Скорпион

Начнется период, когда вам придется рассчитывать только на себя и свои силы. Некоторые Скорпионы смогут реализовать давние амбиции и показать отличные результаты в работе, спорте, науке, медицине.

Материальное положение начнет улучшаться. Не забудьте о полноценном отдыхе и сне - это важно, чтобы не было сбоя в неподходящий момент. В личной сфере инициатива будет на поле ваших партнеров.

Стрелец

Вас ждет неделя активности, возобновления старых связей и контактов. Но в окружении появятся интересные личности и это знакомство перерастет в крепкую дружбу. Свои настроением Стрельцы будут заряжать всех вокруг.

У некоторых представителей знака есть шанс реализовать давние мечты или планы. Помощь со стороны друзей, родных будет обеспечена. Возможно семейное торжество или неожиданное приглашение на свидание.

Козерог

Неделя принесет множество забот и проблем, которые придется быстро решать и не оглядываться назад. Есть шанс показать свои организаторские способности, навыки и таланты. Успех вам будет обеспечен, а результаты станут предметом для гордости.

В конце недели ожидается улучшение финансовой сферы и выходные будут посвящены покупкам - для себя и самых близких.

Водолей

В ближайшие дни у вас будет много позитивных эмоций и чувств, как в романтической, так и в профессиональной сфере. Романтика и отношения выйдут на первый план, и вы будете уделять им больше времени. Постарайтесь не забыть о важных встречах и планах.

Деньги поступят только в середине недели и это позволит потратить часть суммы на развлечения для своих близких.

Рыбы

В первой половине недели на Рыб свалятся негативные размышления о поиске виноватых в проблемах. Это коснется профессиональной сферы и взаимоотношений. Разобраться помогут друзья, ко мнению которых стоит прислушаться.

В финансовой сфере стоит проявить осторожность и внимательность. В коллективе сотрудников могут быть недоразумения и даже конфликты в конце недели.