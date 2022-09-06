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Встиг винести тільки нагороди сина: у Харкові російська ракета знищила будинок батька героя Небесної Сотні

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Харків, Вівторок 06 вересня 2022 19:55
Встиг винести тільки нагороди сина: у Харкові російська ракета знищила будинок батька героя Небесної Сотні У Харкові окупанти зруйнували будинок батька героя Небесної Сотні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У ніч на 6 вересня російські окупанти знову обстріляли Індустріальний район Харкова. Через обстріли почалися пожежі й згоріло кілька приватних будинків. Один з цих будинків належав батькові героя Небесної Сотні Владислава Зубенка.

Про це повідомила журналістка 24 канали Анна Черненко.

Віталій Зубенко дивом вискочив з дому і єдине, що він врятував від вогню - медалі свого сина. Будинок вигорів практично повністю. Віталія прихистять знайомі на деякий час, але що буде далі - поки невідомо.

Встиг винести тільки нагороди сина: у Харкові російська ракета знищила будинок батька героя Небесної СотніВстиг винести тільки нагороди сина: у Харкові російська ракета знищила будинок батька героя Небесної СотніВстиг винести тільки нагороди сина: у Харкові російська ракета знищила будинок батька героя Небесної СотніВстиг винести тільки нагороди сина: у Харкові російська ракета знищила будинок батька героя Небесної СотніВстиг винести тільки нагороди сина: у Харкові російська ракета знищила будинок батька героя Небесної СотніВстиг винести тільки нагороди сина: у Харкові російська ракета знищила будинок батька героя Небесної СотніВстиг винести тільки нагороди сина: у Харкові російська ракета знищила будинок батька героя Небесної СотніВстиг винести тільки нагороди сина: у Харкові російська ракета знищила будинок батька героя Небесної Сотні

Фото: у Харкові окупанти зруйнували будинок батька героя Небесної Сотні (Анна Черненко)

Хто такий Владислав Зубенко

Владислав Зубенко - житель Харкова, працював на Південній залізниці. Він був учасником Революції Гідності приїхав на Майдан у лицарських обладунках. Там він вступив до лав сотні Самооборони.

20 лютого він отримав кульове поранення на вулиці Інститутській, коли щитом прикривав поранених. Лікарі та волонтери більше як тиждень боролися за його життя, але, на жаль, він помер 28 лютого в лікарні. Владиславу Зубенку, герою Небесної Сотні було всього 22 роки.

Встиг винести тільки нагороди сина: у Харкові російська ракета знищила будинок батька героя Небесної Сотні

Встиг винести тільки нагороди сина: у Харкові російська ракета знищила будинок батька героя Небесної СотніФото: Владислав Зубенко

21 листопада 2014 року він був удостоєний звання Героя України - орденом "Золотої зірки". У 2015 році - медаллю "За жертовність і любов до України".

Його ім'ям названо поїзд, у вузі, де він навчався, встановлено меморіальну дошку в університеті залізничного транспорту та засновано стипендію.

Як можна допомогти Віталію Зубенко

Номер картки Ощадбанк

4790700035295279

Рахунок Віталія для допомоги

UA773515330000026002035901179 - IBAN

2574717770-ІПН

Одержувач - Віталій Зубенко.

Встиг винести тільки нагороди сина: у Харкові російська ракета знищила будинок батька героя Небесної СотніФото: Віталій Зубенко виніс з палаючого будинку тільки сина, героя Небесної Сотні (Євген Титаренко)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зараз живе ЮХИМІВНА, яка сховала собачку Боню від обстрілів в хустку.

А ще розповідали про те, як виглядають Піски після постійних російських обстрілів.

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