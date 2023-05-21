Всего три вещи, которые мужчина больше всего хочет получить от женщины
Сексуальная сторона отношений очень важна для гармоничного и счастливого союза. Однако женщины не всегда решаются спросить своих партнеров, что им больше нравится, а надо. Ведь есть вещи, которые мужчины больше всего хотят получать от женщины в интиме.
Об этом пишет Telegram-канал Сексологія по-українськи.
Инициатива
Если вы уже давно знакомы, живете вместе или даже замужем, почему он все время должен то и дело добиваться вашей благосклонности?
Да, мужчины - "хищники" и любят охотиться и добиваться женщин. Но это только в начале отношений, потом для них важнее стабильность, а не игра в кошки-мышки.
Сексологи советуют взять наконец-то инициативу в свои руки, завести его и затащить в спальню (или в какое-нибудь другое интересное место, где вы сможете насладиться друг другом).
Эксперименты
Нынче есть множество игрушек, устройств, техник и практик, которые могут не только вернуть страсть, но и вывести ее на качественно новый уровень.
Не бойтесь предлагать что-нибудь новенькое и спрашивать у любимого, а чего хотелось бы ему. Поверьте, с такой женщиной он не станет заглядываться на других.
Рутина и однообразие утомляют и гасят огонь в ваших отношениях, поэтому не допускайте этого и пробуйте что-нибудь новое и горячее.
Спонтанность
Моментальное возбуждение иногда охватывает пару в один момент: во время просмотра эротических фильмов или обсуждения сексуальных воспоминаний.
Сразу же предложите ему воспользоваться ситуацией, чем быстрее, тем лучше. И это точно будет одно из самых страстных приключений в вашей жизни.
Психологи и сексологи подчеркивают, что интимная жизнь - крайне важна и пренебрежение ею приводит только к проблемам, скандалам, изменам и даже разводам.
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