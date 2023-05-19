Эти три ошибки в постели убивают ваш брак и отношения

Гармонические отношения и счастливый брак вряд ли возможны без сексуальной жизни, удовлетворяющей обоих партнеров. Однако часто бывает так, что интим становится все реже, а сексуальное влечение исчезает. Какие же ошибки приводят к таким нежелательным последствиям?

Полное слияние

Для сохранения желания нужно иметь свое личное пространство. Когда близость превращается в полное слияние двоих, проблемой становится не недостаток близости, а именно ее избыток, подавляющий желание. Разобщенность - обязательное условие возникновения связи.

У каждого из вас должны быть отдельные интересы просто для того, чтобы вечером было о чем поговорить и поделиться друг с другом. Если же вы, например, еще и работаете вместе, или на дистанционке постоянно дома, потребность в пространстве возрастает еще больше.

Предсказуемость

Вы изо дня в день делаете одни и те же вещи, ходите в одни и те же магазины, ложитесь спать в одно и то же время, а секс происходит по заранее известному сценарию?

Психологи советуют сделать что-нибудь необычное. К примеру, если ваш партнер привык ждать от вас банального подарка, удивите неожиданным. Организуйте экстравагантное свидание, фантазируйте и не будьте банальными и предсказуемыми.

Избыточная прозрачность

Чрезмерная прозрачность жизни каждого убивает интерес. Вместо любви возникает обладание друг другом. Как правило, это уничтожает сексуальное влечение.

Трудно сохранить желание, если видели друг друга на унитазе и в других не слишком сексуальных ролях. Так что оставьте некоторые вещи при себе, если хотите, чтобы партнер хотел вас.

Главное - это желание работать над отношениями и говорить, если что-то вас не устраивает.