Поберегите свои вещи: что нельзя стирать в режиме быстрой стирки
Украинцы в последнее время стали чаще использовать в стиральных машинах режим быстрой стирки. Ранее этим режимом пользовались только для экономии электроэнергии или при отсутствии времени.
А еще использовали хитрый лайфхак - замачивали белье на 10-15 минут, натирали его мылом, а потом отправляли в машинку и стирали на быстром режиме.
Какие вещи не стоит стирать на быстром режиме стирки и почему - читайте в материале ниже.
Что не так с быстрой программой стирки
Быстрая стирка помогает сэкономить время, электроэнергию и деньги. Однако не во всех случаях такая стирка эффективна. И порой приходится дважды отправлять в стирку вещи.
Быстрая стирка происходит при температуре 30-40 градусов - а значит не все пятна и грязь отстираются во время такого режима.
Такой режим не годится для стирки полотенец, скатертей, постельного белья. При низкой температуре и коротком цикле стирке невозможно избавиться от загрязнений на текстиле.
Короткий режим не подходит для стирки вещей из деликатных тканей - их нужно стирать вручную или же использовать специальную программу.
Быстрая стирка не подходят для шерсти, курток и тяжелых тканей.
Такой режим неэффективен при полной загрузке барабана. За такой короткий промежуток времени порошок не успевает полностью раствориться, выполоскаться и останется в складках волокон ткани.
А что можно постирать на коротком режиме?
Обычно такой режим используется для вещей, которым не нужна тщательная обработка с использованием высоких температур.
Например, на этом режиме можно стирать вещи, которые вы ежедневно меняете - футболки, белье из хлопка, носки.
Также на этом режиме можно постирать вещи после похода в спортзал - полотенце, спортивную футболку, штаны или шорты.
Кроме того, этот режим отлично подойдет для того, чтобы освежить одежду - например, вы достали летние футболки из шкафа, когда потеплело. Они чистые, но залежались за пару месяцев на полке, а такая стирка быстро вернет им свежий и аккуратный вид.
Кстати, ранее мы писали о том, что нужно делать со стиральной машиной раз в месяц.
А еще рассказывали о том, когда нужно стирать постельное белье, чтобы привлечь удачу и богатство.