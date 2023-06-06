Нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением: точный ответ

Шампиньоны - это популярный гриб, который делает вкус блюд еще более вкусным. К тому же, он очень быстро готовится. Однако следует знать, нужно ли чистить такие грибы перед приготовлением.

Нужно ли чистить

Потемневшие старые шампиньоны нужно обязательно почистить. Все потому, что на них собралось много грязи и пыли.

Однако, если вы купили молодые грибы, шкурку с них снимать не нужно.

Эксперты говорят, что растут грибы в специальных стерильных условиях. Владельцы производственных цехов должны соблюдать ряд правил, чтобы их товары попали на полки магазинов. Поэтому очищать грибы от кожуры перед варкой нет нужды.

Что нужно сделать перед приготовлением

Грибы можно протереть бумажным полотенцем, а менее доступные места - сухой щеткой. Однако если вы хотите их тщательно подготовить к употреблению, помойте под проточной водой.

Надолго оставлять их в воде не рекомендуется, поскольку эти грибы очень хорошо впитывают влагу. А это плохо скажется на вкусе и запахе продукта. Достаточно быстро ополоснуть грибы, а избавиться от излишней грязи помогут щетка или губка. Если нужно убрать лишнюю жидкость после мытья, грибочки следует сразу просушить с помощью бумажного полотенца.

Распространенной ошибкой, влияющей на вкус грибов, является добавление соли в начале приготовления блюда. Это приводит к тому, что шампиньоны почти сразу выделяют воду и становятся темными. Солить их лучше в конце.

Как понять, что шампиньоны испортились

Запах

Шампиньоны, как и любые грибы, отличаются особым "грибным" запахом, который трудно спутать с другим.

Не стоит покупать шампиньоны, если они пахнут химией, гнилью, подвальной влагой или имеют другой нехарактерный запах. Можно получить серьезные проблемы со здоровьем.

Налет

Если на шляпке появился липкий налет, значит, такие грибы следует сразу выбросить в мусорку.

Пятна

Даже самые маленькие пятна, которых в идеале не должно быть на грибах, являются точным знаком того, что их нельзя есть. А еще важным признаком непригодности для приготовления шампиньонов является плоская шляпка.

Упругость

Если гриб попытаться надломить, то внутри он будет белого цвета. Однако если серединка будет темная, то продукт следует выбросить.