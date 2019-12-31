Заснула в смітті: Alyona Alyona здивувала мережу новим фото

Alyona Alyona виставила в мережу новий знімок, який дуже здивував мережу
Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona здивувала своїх шанувальників новою фотографією, яку вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Справа в тому, що на фото вона лежить в смітті.
Артистка написала пост, присвячений захисту навколишнього середовища. Також Alyona Alyona опублікувала фото, на якому вона спить на ліжку, засипаному різним сміттям. Крім того, сміття також розкидано по всій кімнаті.
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Таким чином зірка нагадала всім українцям, що наш будинок – це вся планета Земля. Реп-виконавиця закликала краще піклується про ті місця, де ми живемо і проводимо час.
"У народі кажуть: не плюй в криницю, з якого п'єш воду! І всі ми зберігаємо своє "відро води" вдома, але "криниці" на вулицях стають все більше запущеними. Наш будинок - це не тільки наше житло, але та земля, яка нас годує. І якщо ми не смітимо там, де живемо, то давайте дбати про всі місця, де проводимо час", - написала Alyona Alyona.
Користувачі мережі також прокоментували пост артистки.
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