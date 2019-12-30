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Українська співачка увійшла в топ-50 музичних відкриттів року: усі подробиці

STYLERЖиття    30.12.2019 - 22:16
Українська співачка увійшла в топ-50 музичних відкриттів року: усі подробиці
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona стала одним з відкриттів цього року за версією The Guardian

Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona увійшла в топ-50 музичних відкриттів 2019 року за версією британського видання The Guardian. Видання підкреслило, що співачка уважно стежить за своєю музикою, тому що її можуть слухати діти.

Alyona Alyona колишня вихователька дитячого саду і тому вона дуже обережна з текстами своїх пісень. Видання зазначило, що у співачки чіпляюча музика з відтінком традиційних вокальних мелодій.

В її хіті "Рибки" розповідається не тільки про рибу, але і про молодих жінок, які відчувають себе не в своїй тарілці. Співачка теж почувалася незатишно, коли їй говорили про те, що жінка-репер великого розміру ніколи не доб'ється успіху в Україні.

Alyona Alyona - "Рибки" (відео: YouTube)

Alyona Alyona розповідає про своє звичайне життя. Вона також піднімає тему фемінізму і любові до свого тіла. Спочатку вона читала тексти російською мовою, але після революції 2014 року перейшла на українську. За її словами, українська мова більш красива, м'яка і поетична.

Нагадаємо, що під Alyona Alyona зламалися гойдалки в Ісландії. Їй запропонували покататися на гойдалках, пообіцявши, що нічого не станеться, адже гойдалки в Ісландії дуже міцні. Але на ділі все виявилося не так. Під важкою вагою співачки гойдалки все ж зламалися.

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