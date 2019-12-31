Уснула в мусоре: Alyona Alyona удивила сеть новым фото

Alyona Alyona выставила в сеть новый снимок, который очень удивил сеть
Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona удивила своих поклонников новой фотографией, которую она опубликовала на своей странице в Instagram. Дело в том, что на фото она лежит в мусоре.
Артистка написала пост, посвященный защите окружающей среды. Также Alyona Alyona опубликовала фото, на котором она спит на кровати засыпанной разным мусором. Кроме того, мусор также разбросан и по всей комнате.
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Таким образом звезда напомнила всем украинцам, что наш дом – это вся планета Земля. Рэп-исполнительница призвала лучше заботится о тех местах, где мы живем и проводим время.
"В народе говорят: не плюй в колодец, из которого пьешь водицу! И все мы храним свое "ведро воды" дома, но "колодцы" на улицах становятся все больше запущенными. Наш дом - это не только наше жилище, но и земля, которая нас кормит. И если мы не мусорим там, где живем, то давайте заботиться обо всех места, где проводим время", - написала Alyona Alyona.
Пользователи сети также прокомментировали пост артистки.
Скриншоты Instagram