Заснула в смітті: Alyona Alyona здивувала мережу новим фото

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona виставила в мережу новий знімок, який дуже здивував мережу

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona здивувала своїх шанувальників новою фотографією, яку вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Справа в тому, що на фото вона лежить в смітті.

Артистка написала пост, присвячений захисту навколишнього середовища. Також Alyona Alyona опублікувала фото, на якому вона спить на ліжку, засипаному різним сміттям. Крім того, сміття також розкидано по всій кімнаті.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Таким чином зірка нагадала всім українцям, що наш будинок – це вся планета Земля. Реп-виконавиця закликала краще піклується про ті місця, де ми живемо і проводимо час.

"У народі кажуть: не плюй в криницю, з якого п'єш воду! І всі ми зберігаємо своє "відро води" вдома, але "криниці" на вулицях стають все більше запущеними. Наш будинок - це не тільки наше житло, але та земля, яка нас годує. І якщо ми не смітимо там, де живемо, то давайте дбати про всі місця, де проводимо час", - написала Alyona Alyona.

Користувачі мережі також прокоментували пост артистки.

Так! Їхала сьогодні автобусом з Миколаєва до Херсона і просто плакала всю дорогу. Всі узбіччя, всі дерева, кущі в смітті, на гілках все покрито поліетиленовими пакетами, скрізь пляшки, кожен сантиметр. Не дарма ми ще там, де ми зараз, якщо самі не поважаємо свій будинок! Боляче на це все дивитися;

Мій ти зайчик. Діє людина всупереч усьому! Я просто кайфую від цих постів і підтримую. Хочеш вільно дихати і не ходити по землі, застеленою сміттям - менше пластику, більше багаторазового посуду і т. д. Розумниця, борець, люблю;

У мене в кімнаті срач і гірше буває, але на вулиці ніколи не смічу;

Я з вами згодна на всі 100%

Золоті слова,

Спасибі Альона, що говориш про це.

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