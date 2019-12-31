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Заснула в смітті: Alyona Alyona здивувала мережу новим фото

STYLERЖиття    31.12.2019 - 20:51
Заснула в смітті: Alyona Alyona здивувала мережу новим фото
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona виставила в мережу новий знімок, який дуже здивував мережу

Відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona здивувала своїх шанувальників новою фотографією, яку вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Справа в тому, що на фото вона лежить в смітті.

Артистка написала пост, присвячений захисту навколишнього середовища. Також Alyona Alyona опублікувала фото, на якому вона спить на ліжку, засипаному різним сміттям. Крім того, сміття також розкидано по всій кімнаті.

Заснула в смітті: Alyona Alyona здивувала мережу новим фото

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Таким чином зірка нагадала всім українцям, що наш будинок – це вся планета Земля. Реп-виконавиця закликала краще піклується про ті місця, де ми живемо і проводимо час.

"У народі кажуть: не плюй в криницю, з якого п'єш воду! І всі ми зберігаємо своє "відро води" вдома, але "криниці" на вулицях стають все більше запущеними. Наш будинок - це не тільки наше житло, але та земля, яка нас годує. І якщо ми не смітимо там, де живемо, то давайте дбати про всі місця, де проводимо час", - написала Alyona Alyona.

Користувачі мережі також прокоментували пост артистки.

  • Так! Їхала сьогодні автобусом з Миколаєва до Херсона і просто плакала всю дорогу. Всі узбіччя, всі дерева, кущі в смітті, на гілках все покрито поліетиленовими пакетами, скрізь пляшки, кожен сантиметр. Не дарма ми ще там, де ми зараз, якщо самі не поважаємо свій будинок! Боляче на це все дивитися;
  • Мій ти зайчик. Діє людина всупереч усьому! Я просто кайфую від цих постів і підтримую. Хочеш вільно дихати і не ходити по землі, застеленою сміттям - менше пластику, більше багаторазового посуду і т. д. Розумниця, борець, люблю;
  • У мене в кімнаті срач і гірше буває, але на вулиці ніколи не смічу;
  • Я з вами згодна на всі 100%
  • Золоті слова,
  • Спасибі Альона, що говориш про це.

Заснула в смітті: Alyona Alyona здивувала мережу новим фото

Заснула в смітті: Alyona Alyona здивувала мережу новим фото

Заснула в смітті: Alyona Alyona здивувала мережу новим фото

Заснула в смітті: Alyona Alyona здивувала мережу новим фото

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