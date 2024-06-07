Устные истории являются главным источником правды: состоялся разговор на тему "Война глазами гражданских" с участием музея "Голоса мирных"

В книжном магазине Readeat в Киеве состоялся разговор на тему "Война глазами гражданских: Евгений Положий о книге "Финальный эпизод" и Наталья Емченко о Музее "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова".

Речь шла об освещении историй войны через разные формы: перенесение историй людей в художественные тексты, документирование и создание архивов для сохранения свидетельств для будущих поколений и исторической памяти.

О важности документирования украинцами собственных историй говорила Наталья Емченко — директор по связям с общественностью и коммуникациям System Capital Management, член наблюдательных советов Фонда Рината Ахметова, Mariupol Reborn и "Сердце Азовстали".

"Мы являемся узлами, которые еще могут погрузиться на три поколения назад и узнать историю этих поколений, и могут рассказать, сохранить свою историю, то, что сейчас с нами происходит, еще для трех поколений. Наши устные истории — это главный источник правды .Потому что большая история, большая память — это все-таки определенная интерпретация.

Есть мнение о том, что литературу о войне важно создавать уже после того, как события отрефлексированы. Евгений Положий – писатель и журналист – с этим не согласен.

"Я пишу во время войны, хотя я не воевал. Например, я написал роман „Иловайск“, взяв свидетельства участников событий, военных волонтеров, гражданских. Все, о ком я писал и читавшие люди, говорили, что это очень важная книга .Если ты получаешь информацию везде, записываешь свидетельства людей, почему это нельзя делать? Есть десятки тысяч историй людей из того же Мариуполя, которых я читал очень много, в том числе и на страницах музея "Голоса Мирных". преступления. Поэтому я не могу осознать, почему об этом нельзя писать", - добавил он.

Модерировала дискуссию Елена Данилина — кандидат филологических наук, доцент кафедры международной журналистики Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко, тренер образовательных программ, писательница, сказочная терапевт.