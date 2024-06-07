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Усні історії є головним джерелом правди: відбулася розмова на тему "Війна очима цивільних" за участі музею "Голоси мирних"

П'ятниця 07 червня 2024 15:56
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Усні історії є головним джерелом правди: відбулася розмова на тему "Війна очима цивільних" за участі музею "Голоси мирних" Фото: відбулась розмова на тему "Війна очима цивільних" за участі музею "Голоси мирних" (прес-служба музею)
Автор: Олександр Мороз

У книгарні Readeat у Києві відбулася розмова на тему "Війна очима цивільних: Євген Положій про книгу "Фінальний епізод" та Наталя Ємченко про Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу музею.

Йшлося про висвітлення історій війни через різні форми: перенесення історій людей в художні тексти, документування та створення архівів задля збереження свідчень для майбутніх поколінь та історичної памʼяті.

Про важливість документування українцями власних історій говорила Наталя Ємченко — директорка зі зв’язків з громадськістю та комунікацій System Capital Management, членкиня наглядових рад Фонду Ріната Ахметова, Mariupol Reborn та "Серце Азовсталі".

"Ми є вузлами, які ще мають змогу зануритися на три покоління назад та дізнатися історію цих поколінь, і мають змогу розказати, зберегти свою історію, те, що зараз з нами відбувається, ще для трьох поколінь. Наші усні історії — це головне джерело правди. Тому що велика історія, велика пам’ять — це все-таки певна інтерпретація. Для мене головний сенс документування власних історій - це повернення українцями собі вміння пам’ятати, та культури комунікативної, тобто персональної пам’яті", - заявила Ємченко.

Існує думка про те, що літературу про війну важливо створювати вже після того, як події відрефлексовані. Євген Положій — письменник та журналіст — з цим не згоден.

"Я пишу під час війни, хоча я не воював. Наприклад, я написав роман „Іловайськ“, взявши свідчення учасників подій, військових волонтерів, цивільних. Всі, про кого я писав і люди, які читали, казали, що це дуже важлива книга. Якщо ти здобуваєш інформацію скрізь, записуєш свідчення людей, чому це не можна робити? Є десятки тисяч історій людей із того ж Маріуполя, яких я читав дуже багато, зокрема й на сторінках музею "Голоси Мирних". Це чесні, прямі свідчення людей про злочини. Тому я не можу усвідомити, чому про це не можна писати", - додав він.

Модерувала дискусію Олена Даниліна — кандидатка філологічних наук, доцентка катедри міжнародної журналістики Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, тренерка освітніх програм, письменниця, казкова терапевтка.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова — це найбільший у світі та країні проєкт за обсягом збереження даних про війну в Україні. З 2014 року він накопичив вже майже 110 тисяч живих історій, свідчень з перших вуст.

Розкажіть свою історію про пережите під час війни на порталі музею civilvoicesmuseum.org або на безкоштовній гарячій лінії Фонду 0 (800) 509 001.

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