Усик розповів, з ким розмовляє українською мовою

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Український спортсмен зізнався, з ким розмовляє українською мовою

Олександр Усик розповів, що розмовляє українською мовою разом зі своїми друзями, коли приїжджає у Львів. Таким чином він практикує мову. Крім того, він також спілкується українською зі своєю мамою та донькою.

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі підкреслив, що з дружиною дуже любить подорожувати по західній Україні, де його завжди зустрічають з любов'ю. При цьому з людьми він розмовляє російською мовою. Про це Усик розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Usyk17.

"Ми - російськомовна родина, але у мене мама говорить українською, ще кілька родичів. З мамою я розмовляю українською мовою. Дочка просить, щоб я з нею говорив українською. Син Кирило ще у другому класі, йому важкувато. А ось Міша в садку цілком по-українськи розмовляє", - заявив спортсмен.

Олександр Усик розповів про дітей і з ким розмовляє українською мовою (відео: YouTube)

Він також розповів, чим займаються його діти. Так 6-річний Міша ходить на теніс, 8-річний Кирило займається футболом, а 11-річна Єлизавета ходить на танці. Олександр намагається відвідувати тренування і виступи своїх дітей.

Вдома Усик буває влаштовує з дітьми 15-хвилинну "вибухову атаку", коли Міша і Кирило намагаються його побороти, а він вдає, що це у них виходить.

Нагадаємо, стало відомо, що відбувалося за лаштунками бою Усика проти Чісори.

Раніше Усик розповів про стан Ломаченко після втрати трьох титулів в бою з Лопесом.