Усик - Фьюри 2. Дизайнер объяснила мистический символизм образа украинца

"Непокоренный - это не просто костюм, а визуальная манифестация силы, индивидуальности и символизма", - подчеркнула модельер, которая придумала этот образ.

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Отметим, что Усик предстал в ярко-фиолетовом костюме с удлиненным двубортным пиджаком и штанами такого же оттенка. Акцентной деталью стала белая меховая накидка с имитацией головы дикого кота.

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"Исторически фиолетовый ассоциировался с аристократизмом, духовностью и властью. В образе Усика он подчеркивает его уверенность, харизму и способность выделяться не только как спортсмен, но и как культурный символ", - подчеркнула Гасанова.

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"Белый меховой акцент: белый символизирует чистоту, ясность мыслей и новые начинания. Он контрастирует с фиолетовым, добавляя в образ фокус и баланс. А вышитый дикий кот превращает деталь в художественный элемент", - подчеркнула она.

Эльвира Гасанова считает, что образ подчеркивает личность Александра Усика, а также то, что он остается самим собой даже на мировой арене.

Особый акцент в образе - вышитый дикий кот.

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"Дикий кот - это воплощение независимости, ловкости и скрытой силы. Это не хищник в традиционном понимании, а символ свободы, неуловимости и готовности к неожиданному прыжку - качествам, которые отображают стиль Усика", - отметила дизайнер.

Также бросается в глаза тот факт, что глаза у кота разного цвета - синего и желтого.

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"Глаза разных оттенков - тонкий намек на украинский флаг, что делает образ личным и символическим. Кот выступает защитником и оберегом, подчеркивая его мощь и уверенность", - подытожила она.

Отметим также, что фиолетовый - это любимый цвет отца Александра Усика, которого также звали Александром. Мужчина умер в 2012 году, однако украинский боксер часто вспоминает его в своих интервью и обращениях.

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Напомним, Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2024 - н.в.). Национальная легенда Украины (2024).

В профессиональном боксе действующий чемпион мира по версиям WBC (2024 - н.в.), WBA (2021 - н.в.), WBO (2021 - н.в.), IBO (2021 - н.в.) и The Ring (2022 - н.в.) в тяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом (2018-2019) и в тяжелом весе (2024).

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)