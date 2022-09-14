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Усик повернувся в будинок у Ворзелі, у якому в березні лютували окупанти (фото)

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Ворзель, Середа 14 вересня 2022 13:02
Усик повернувся в будинок у Ворзелі, у якому в березні лютували окупанти (фото) Фото: Олександр Усик повернувся у Ворзель (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Володар чотирьох чемпіонських поясів Олександр Усик повернувся в будинок у Ворзелі, в якому в березні щосили лютували російські окупанти.

Фотографії особняка з'явилися в Instagram.

Як зараз виглядає будинок Усика

Зараз над житлом відомого боксера розвивається український прапор. Він гідно підкреслює, що тут живе спортсмен, у якого болить душа за Україну. З Олександром повернулася і його дружина.

"Нарешті вдома! Це був найважчий і довгий шлях", - підписали знімок.

Усик повернувся в будинок у Ворзелі, у якому в березні лютували окупанти (фото)Усик повернувся в будинок у Ворзелі, у якому в березні лютували окупанти (фото)Усик повернувся в будинок у Ворзелі, у якому в березні лютували окупанти (фото)Олександр Усик повернувся в будинок у Ворзелі (фото: instagram.com/lomus_official)

Що було з будинком під час окупації росіянами

Нагадаємо, що в селище Ворзель в Київській області з перших днів російського вторгнення увійшли окупанти. Загарбники окупували будинок спортсмена, у дворі була військова техніка.

Росіяни у дворі боксера поламали всі дерева на. А на паркані залишили літери "V" і "Z". На прохання Усика, робітникам довелося відновлювати і ремонтувати все навколо.

"Ну, нас* али. Поламали дерева, ялинки, те що я з дітьми там будував. Але в порівнянні з тим, що інші люди втратили, це взагалі нічого. Слава Богу, він (будинок) стоїть, його відновили. Люди, які мені в цьому допомагають, зробили ремонт, повимивали весь бруд, який там залишили. Почистили, поставили паркан", - розповідав про результат перебування росіян у березні Усик.

Тоді дружина Олександра - Катерина показувала, як виглядала їх обитель після росіян.

Усик повернувся в будинок у Ворзелі, у якому в березні лютували окупанти (фото)Як виглядав будинок Усика після окупантів(Катерина Усик / Instagram)

Відзначимо, що багато хто вважає, що чітка позиція Усика щодо росіян сформувалася саме після того, як вони напаскудили в його будинку.

Як ми раніше писали, Усик поставив жирну крапку у питанні "чий Крим?".

А також ми розповідали, що Усик знову викликав Ф'юрі на об'єднавчий бій.

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Олександр Усик
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