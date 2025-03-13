Усик и его жена прямо сказали, думали ли они о разводе (видео)

"Саня об этом даже не хочет думать. Не то, что боится. Просто он очень меня любит, и он хочет со мной прожить всю жизнь. И я тоже так хочу", - заявила Екатерина.

"Но это жизнь. Мы не знаем, как она повернет нас. Но я другого мужчину рядом с собой не представляю совсем", - добавила она.

По словам Усика, в их отношениях нет криков. Впрочем, иногда боксер может "громко говорить". А вот его жена не любит "раздувать драму", поэтому стремится решать все споры здесь и сейчас.

"Я не умею ссориться. То есть я никогда не держу обиды. Вот ссора - надо сейчас или никогда. Я очень ценю время... Это мой человек, я все равно буду с ним", - объяснила Катя.

Александр пошутил, что в их жизни было четыре ссоры, после каждой у них появлялся ребенок. И в последний раз, когда они ссорились, "едва не дошло до пятого".

Также жена боксера отметила, что в их браке нет кризисов и серьезных скандалов. Это она объяснила очень просто.



Усик и его жена (скриншот)

"Мы не все время вместе и мы так мало проводим вместе время, что у нас, я же говорю, нет смысла какого-то ссориться. Потому что сегодня он здесь, завтра его нет", - отметила Екатерина.

Сам боксер вспомнил, что ради семьи он отказался от карьеры в США. Это было более 10 лет назад.

"В 2013 году я не подписал контракт с Америкой, потому что я понимал, что мне надо было уезжать минимум на полгода. Катюха, ну вообще "не ложится" ей Америка. Я говорю: "Ну это для работы все". Говорит: "Что, других вариантов нет?". Она так любит мотивировать, говорит: "Ты же умный человек, ты же можешь найти любой вариант, я же это знаю", - вспомнил Усик.

"Если бы я уехал - я бы потерял семью. И я сам для себя понял, что никакая Америка для меня не будет лучше, чем моя семья", - добавил он.

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