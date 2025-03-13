Усик та його дружина прямо сказали, чи думали вони про розлучення (відео)

"Саня про це навіть не хоче думати. Не те, що боїться. Просто він дуже мене кохає, і він хоче зі мною прожити все життя. І я теж так хочу", - заявила Катерина.

"Але це життя. Ми не знаємо, як воно поверне нас. Але я іншого чоловіка поруч з собою не уявляю зовсім", - додала вона.

За словами Усика, в їхніх стосунків немає криків. Втім, іноді боксер може "гучно говорити". А ось його дружина не любить "роздмухувати драму", тому прагне вирішувати всі суперечки тут і зараз.

"Я не вмію сваритися. Тобто я ніколи не тримаю образи. Ось сварка - треба зараз чи ніколи. Я дуже ціную час... Це моя людина, я все одно буду з ним", - пояснила Катя.

Олександр пожартував, що в їхньому житті було чотири сварки, після кожної в них з'являлася дитина. І востаннє, коли вони сварилися, "ледь не дійшло до п'ятої".

Також дружина боксера зазначила, що в їхньому шлюбі немає криз та серйозних скандалів. Це вона пояснила дуже просто.



Усик та його дружина (скріншот)

"Ми не весь час разом і ми так мало проводимо разом час, що в нас, я ж кажу, немає сенсу якогось сваритися. Бо сьогодні він тут, завтра його немає", - зазначила Катерина.

Сам боксер пригадав, що заради родини він відмовився від кар'єри в США. Це було понад 10 років тому.

"У 2013 році я не підписав контракт з Америкою, тому що я розумів, що мені треба було їхати мінімум на пів року. Катюха, ну взагалі "не лягає" їй Америка. Я кажу: "Ну це для роботи все". Каже: "Що, інших варіантів немає?". Вона так любить мотивувати, каже: "Ти ж розумний чоловік, ти ж можеш знайти будь-який варіант, я ж це знаю", - пригадав Усик.

"Якби я поїхав - я б втратив родину. І я сам для себе зрозумів, що ніяка Америка для мене не буде кращою, аніж моя родина", - додав він.

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