Усик станцював гопак і розплакався після історичної перемоги над Джошуа: найяскравіші моменти бою

Одноголосним рішенням суддів перемога дісталася Усику з такими очками: 116-112, 117-114, 115-113.

Після тріумфу наш чемпіон станцював гопак в рингу під вигуки глядачів і коментаторів.

"Бій відбувся саме так, як я і припускав. Були моменти, коли Ентоні затискав мене, але це були незначні моменти", - розповів 34-річний боксер після поєдинку.

Відео: Усик станцював гопак після бою з Джошуа

Після оголошення результату бою спортсмен в рингу не стримав емоцій і розплакався, присвятивши свою перемогу сім'ї, адже в цей день, 12 років тому він зробив своїй майбутній дружині пропозицію.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа після бою (twitter.com/MatchroomBoxing)

"Сьогодні наша з дружиною річниця - 12 років тому в цей день я зробив їй пропозицію. Зараз я хочу додому, тому що я готувався до цього поєдинку з січня і був мало зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми. Я хочу спостерігати, як вони бавляться, кричать, бруднять одяг. Зараз я не думаю про реванш. Це була ще не найкраща моя версія", - додав боксер.

Фото з чемпіоном зробили також легендарні українські спортсмени Віталій Кличко та Андрій Шевченко.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Дивіться нижче найкращі моменти бою: