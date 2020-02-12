Усик зробив важливу заяву перед боєм з Чісорою: потрібна реабілітація

Олександр Усик розповів про травми, через які було відкладено його бій з британським важковаговиком Дереком Чісорою. Про це український спортсмен повідомив у прямому ефірі свого Instagram-акакунта.

Так, український супертяж спростував попередні заяви про травми, сказавши, що у нього все чудово, але йому потрібна реабілітація і "обширне техобслуговування".

"Я побачив повідомлення, де сказали, що бій скасовано або перенесено через мою травми. Друзі, слава Богу, ніяких травм немає. Все чудово", - сказав боксер.

Чемпіон подякував тим, хто за нього переживає, за підтримку, а тим, кого новини про його травму порадували, побажав і далі "радіти". Боксер розповів, що проходить курс реабілітації, і його організму просто потрібен "капітальний ремонт".

"Все добре, у нас дуже велике техобслуговування. Тобто 33 роки. Кожні 33 роки ми робимо велике техобслуговування. Доктор, який дивиться за нашими ліктями, колінами і взагалі організмом, сказав, що потрібно провести капітальний ремонт організму... Це звичайна реабілітація", - заявив Усик.

Український спортсмен уточнив, що якщо не відновитися, то надалі у нього могла б бути проблема. Але зараз він і його команда "намагаються її утилізувати".

Зазначимо, що промоутер українського боксера Едді Хірн сказав, що до травня Олександр Усик повинен бути в формі.

"Усику потрібен час, щоб долікувати його лівий лікоть. Ми не були впевнені, що він буде готовий до березня, але до травня він повинен владнати всі питання по здоров'ю", - заявив Хирн.

Нагадаємо, дата проведення бою між Усіком і Чісорою була спочатку призначена на 28 березня, пізніше її перенесли на квітень, тепер же орієнтовно поєдинок повинен відбутися в травні 2020 року.