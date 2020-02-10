Повернення Усика на ринг відкладається через травму

Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Промоутер українця пояснив, чому бій досі не оголошений

Наступний бій українського суперважкоатлета Олександра Усика проти британця Дерека Чісори відбудеться на пару тижнів пізніше очікуваного. Як розповів промоутер Едді Хирн в інтерв'ю YouTube-каналі iFL TV, причиною перенесення дати проведення поєдинку є незалікована травма ліктя українця.

"Усіку потрібен час, щоб долікувати його лівий лікоть. Ми не були впевнені, що він буде готовий до березня, але до травня він повинен улагодити всі питання по здоров'ю", - сказав Хирн.

Зазначимо, що можлива дата бою Усик - Чісора називалася вже неодноразово. Спершу промоутери Усика заявляли, що, найімовірніше, поєдинок відбудеться 28 березня 2020 року. Пізніше повідомлялося, що представники Усика і Чісори домовилися про проведення бою на пару тижнів пізніше - у квітні.

Нагадаємо, колишній абсолютний чемпіон в крузервейті Усик провів в рамках суперважкої ваги всього один поєдинок. В середині жовтня минулого року українець переміг 38-річноо американця Чазза Уїзерспуна в сьомому раунді.