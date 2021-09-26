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Усик розлютився на журналіста і пішов з інтерв'ю (відео)

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Неділя 26 вересня 2021 18:37
Усик розлютився на журналіста і пішов з інтерв'ю (відео) Фото: Олександр Усик образився на журналіста (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Олександр Усик після тріумфальної перемоги над британським боксером Ентоні Джошуа став чемпіоном у суперважкій вазі. Після бою в українського боксера стався курйозний випадок з одним з журналістів.

Ситуація сталася під час розмови Олександра Усика з представником каналу iFL TV про реванш.

Репортер поцікавився в українського боксера чи буде реванш. На що Олександр Усик відповів: "Я не думаю зараз про це. Я думаю про свою дружину, зрозумів?"

Журналіст вказав на якусь дівчину, яка перебувала за кадром і перепитав у Усика: "Це твоя дружина?".

Український боксер подивився на журналіста з подивом і жорстко відповів: "Ні". Журналіст після цього перепросив у Олександра Усика, а той жартома дуже серйозно подивився на нього, удав, що образився і мовчки пішов з кадру.

Усик образився на журналіста через питання про дружину

Варто відзначити, що після оголошення результату бою Олександр Усик в рингу не стримав емоцій і розплакався. Він присвятив свою перемогу родині та своїй дружині, так рівно 12 років тому в цей день він зробив їй пропозицію.

"Сьогодні наша з дружиною річниця - 12 років тому в цей день я зробив їй пропозицію. Зараз я хочу додому, тому що я готувався до цього поєдинку з січня і був мало зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми. Я хочу спостерігати, як вони бавляться, кричать, бруднять одяг", - сказав він журналістам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Усик станцював гопак і розплакався після історичної перемоги над Джошуа.

А також розповідали про те, що Усик зізнався, де хоче провести реванш з Джошуа.

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Олександр Усик
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